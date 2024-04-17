В Новосибирске по нацпроекту отремонтируют железнодорожный мост на Добролюбова

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Сейчас мост постепенно приходит в негодность и не отвечает требованиям эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры. В настоящий момент уже заключен контракт между МКУ «Гормост» и ООО «Архитектура» и ведется разработка документации.
В рамках работ будут отремонтированы железобетонные конструкции опор и балок пролетных строений, мостового полотна и тротуаров. Кроме того, планируется отладить дренажную систему и систему водоотведения и заменить бордюры проезжей части.
Срок исполнения контракта — середина 2025 года.