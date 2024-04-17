atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:06

Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

В Новосибирске отремонтируют железнодорожный мост на Добролюбова

В Новосибирске по нацпроекту отремонтируют железнодорожный мост на Добролюбова

17 апреля 2024, 09:06
Фото: 1MI
В Новосибирске отремонтируют железнодорожный мост на Добролюбова

В Новосибирске отремонтируют железнодорожный мост на Добролюбова

В Новосибирской области реализуется национальный проект «Безопасные качественные дороги». В его рамках будет отремонтирован железнодорожный мост на улице Добролюбова.

Сейчас мост постепенно приходит в негодность и не отвечает требованиям эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры. В настоящий момент уже заключен контракт между МКУ «Гормост» и ООО «Архитектура» и ведется разработка документации.

В рамках работ будут отремонтированы железобетонные конструкции опор и балок пролетных строений, мостового полотна и тротуаров. Кроме того, планируется отладить дренажную систему и систему водоотведения и заменить бордюры проезжей части.

Срок исполнения контракта — середина 2025 года.

На Димитровском мосту началась укладка асфальта
Узнать подробнее
Читайте также:
Один из двух тоннельных путепроводов четвертого моста готов на 83% В Новосибирске взялись за ремонт Октябрьского и Димитровского мостов — чего ждать?
#Александр Ляхов#Экономика#Транспорт#Новосибирск#Ремонт#Ремонтные работы#Мэрия Новосибирска#Мост#Нацпроекты
Подпишитесь
В Новосибирске депутаты горсовета назвали имя нового мэра
Вчера, 05:39
В Новосибирске министра ЖКХ Архипова оставили в СИЗО
Сегодня, 06:55
Канал нелегальной миграции перекрыли в Новосибирске — видео задержания
Сегодня, 05:34
Новосибирский зоопарк устроит большой праздник в честь международного дня манула
Сегодня, 06:16
15 новосибирцев отравились роллами в доставке. Ее закрыли на три месяца
Сегодня, 04:07
Об угрозе распространения сибирской язвы из-за паводка рассказали в Новосибирске
Сегодня, 04:55
"