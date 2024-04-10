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Один из двух 100-метровых тоннелей четвертого моста в Новосибирске готов на 83%

Один из двух тоннельных путепроводов четвертого моста готов на 83%

10 апреля 2024, 09:40
Фото: Иван Колодеев / atas.info

Один из двух 100-метровых тоннелей четвертого моста в Новосибирске готов на 83%

Помимо самого моста, в проект входят две развязки, эстакады и два тоннеля.

Один из двух тоннельных путепроводов новосибирского четвертого моста готов уже на 83%. Согласно информации из пресс-службы компании «ВИС», которая является концессионером, это 100-метровый шестиполосный туннель высотой 5 метров. При въезде асфальт уже уложен на 90%. Открытая и закрытая части тоннеля полностью готовы. Специалисты в настоящее время устанавливают монолитные парапеты.

В рамках проекта также предусмотрены две развязки, эстакады и два тоннеля. Светофорной системы для регулирования движения не понадобится, транспорт сможет свободно перемещаться между всеми элементами со стороны одного берега на другой.

На строительной площадке работают 372 человека и 48 единиц специализированной техники.

Фото: Группа «ВИС»

Ранее мэрия назвала сроки сдачи другого затянувшегося объекта — станции метро «Спортивная». Это должно произойти в конце 2024 года. Документация не прошла экспертизу, ее откорректировали и подали снова. Мэрия планирует получить положительное решение уже в апреле.

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