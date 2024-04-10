Один из двух тоннельных путепроводов четвертого моста готов на 83%

Один из двух тоннельных путепроводов новосибирского четвертого моста готов уже на 83%. Согласно информации из пресс-службы компании «ВИС», которая является концессионером, это 100-метровый шестиполосный туннель высотой 5 метров. При въезде асфальт уже уложен на 90%. Открытая и закрытая части тоннеля полностью готовы. Специалисты в настоящее время устанавливают монолитные парапеты.