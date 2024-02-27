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Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

В Новосибирске строители заканчивают последний из трех автомобильных съездов на правый берег с четвертого моста через Обь. 27 февраля 2024 года

Завершают последний из трех автомобильных съездов четвертого моста — фото

27 февраля 2024, 11:41
Фото: Группа «ВИС»
В Новосибирске строители заканчивают последний из трех автомобильных съездов на правый берег с четвертого моста через Обь. 27 февраля 2024 года

Завершают последний из трех съездов четвертого моста в Новосибирске

Специалисты построили подпорные стены, гидроизоляцию бетонных поверхностей, установили парапеты.

В Новосибирске строители заканчивают последний из трех автомобильных съездов на правый берег с четвертого моста через Обь. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба ГК «ВИС». Ввести съезд в эксплуатацию должны в конце лета 2024 года.

Специалисты построили подпорные стены, гидроизоляцию бетонных поверхностей, установили парапеты. Часть работ пока на паузе, работы возобновят с потеплением. На 114-метровом пилоне монтируют молниезащиту.

Фото: Группа «ВИС»

На объекте задействованы больше 230 человек и 50 единиц техники. Работы идут на всех ключевых объектах моста: транспортных развязках, тоннелях, эстакаде, пункте оплаты. Общая готовность объекта превышает 85%.

По первоначальным планам, сдать четвертый мост через Обь в Новосибирске должны были в декабре 2023 года. Но этого не произошло. Сейчас концессионер — ГК «ВИС» — поставил новый срок, четвертый квартал 2024 года. В феврале на стройку выделили еще 737 млн рублей.

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