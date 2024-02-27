Завершают последний из трех автомобильных съездов четвертого моста — фото

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
В Новосибирске строители заканчивают последний из трех автомобильных съездов на правый берег с четвертого моста через Обь. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба ГК «ВИС». Ввести съезд в эксплуатацию должны в конце лета 2024 года.
Специалисты построили подпорные стены, гидроизоляцию бетонных поверхностей, установили парапеты. Часть работ пока на паузе, работы возобновят с потеплением. На 114-метровом пилоне монтируют молниезащиту.
На объекте задействованы больше 230 человек и 50 единиц техники. Работы идут на всех ключевых объектах моста: транспортных развязках, тоннелях, эстакаде, пункте оплаты. Общая готовность объекта превышает 85%.
По первоначальным планам, сдать четвертый мост через Обь в Новосибирске должны были в декабре 2023 года. Но этого не произошло. Сейчас концессионер — ГК «ВИС» — поставил новый срок, четвертый квартал 2024 года. В феврале на стройку выделили еще 737 млн рублей.