Завершают последний из трех автомобильных съездов четвертого моста — фото

По первоначальным планам, сдать четвертый мост через Обь в Новосибирске должны были в декабре 2023 года. Но этого не произошло. Сейчас концессионер — ГК «ВИС» — поставил новый срок, четвертый квартал 2024 года. В феврале на стройку выделили еще 737 млн рублей.