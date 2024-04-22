atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:24

Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

108 килограммов насвая изъяли на таможне в аэропорту Толмачево

Более центнера насвая с начала года изъяли у прилетевших в Новосибирск людей

22 апреля 2024, 06:24
Фото: 1MI

108 килограммов насвая изъяли на таможне в аэропорту Толмачево

С января по март 2024 года работники таможни аэропорта Толмачево нашли у прибывших из Средней Азии пассажиров 108 килограммов насвая.

Сотрудники Сибирского таможенного управления в первом квартале нынешнего года обнаружили и изъяли около 108 килограммов насвая. Самую внушительную партию нелегальной табачной продукции весом 5,1 килограммов намеревался привезти в столицу Сибири гражданин одной из среднеазиатских республик.

Именно из Средней Азии в основном везут насвай. Пойманных с ним пассажиров наказывают по административным статьям, подразумевающим ответственность за то, что товар не был внесен в декларацию товаров и за игнорирование запретов и ограничений.

По информации руководителя таможенного поста новосибирского международного аэропорта Толмачёво Сергея Шилова, за такой же период минувшего года у приезжих изъяли примерно 148 килограммов насвая. Сотрудник управления полагает, что снижение объемов ввозимого зелья — результат упора таможенников аэропорта на профилактическую работу с гражданами южных республик.

Сильнейшие лесные пожары в мае прогнозируют синоптики в Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске будут судить управляющую частного дома престарелых11-летний мальчик пропал ночью в НовосибирскеКонфликт знакомых закончился поножовщиной: новосибирец зарезал односельчанина
#Юрий Фомиченко#Общество#Происшествия#Новосибирск#Аэропорт Толмачево#Таможня#Насвай#Средняя Азия
Подпишитесь
Будет ли тепло: составлен прогноз погоды на майские праздники 2024 в Новосибирске
19 апреля, 02:16
Мигранты на улице Хилокской в Новосибирске устроили «тараканью ферму»
Вчера, 12:17
В Новосибирске продолжается уничтожение памятников Алтайской железной дороги
Вчера, 10:39
«Как сумасшедшие»: новосибирцы возмутились пьяными зрителями на Супердискотеке 90-х
Вчера, 03:53
Отказ в экстренной вакцинации от энцефалита неправомерен: Минздрав региона
20 апреля, 11:17
Места для шашлыков в Новосибирске: где можно пожарить мясо на майские в 2024 году
19 апреля, 05:31
"