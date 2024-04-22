Более центнера насвая с начала года изъяли у прилетевших в Новосибирск людей

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Сотрудники Сибирского таможенного управления в первом квартале нынешнего года обнаружили и изъяли около 108 килограммов насвая. Самую внушительную партию нелегальной табачной продукции весом 5,1 килограммов намеревался привезти в столицу Сибири гражданин одной из среднеазиатских республик.
Именно из Средней Азии в основном везут насвай. Пойманных с ним пассажиров наказывают по административным статьям, подразумевающим ответственность за то, что товар не был внесен в декларацию товаров и за игнорирование запретов и ограничений.
По информации руководителя таможенного поста новосибирского международного аэропорта Толмачёво Сергея Шилова, за такой же период минувшего года у приезжих изъяли примерно 148 килограммов насвая. Сотрудник управления полагает, что снижение объемов ввозимого зелья — результат упора таможенников аэропорта на профилактическую работу с гражданами южных республик.