Гибель 13-летнего школьника в Татарске заинтересовала следователей

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В Татарске Новосибирской области после волейбольной тренировки скончался 13-летний подросток. Занятия проходили в спортзале одной из местных школ: мальчик внезапно потерял сознание, и очевидцы вызвали скорую помощь.
Медики оперативно доставили ребенка в больницу, но к сожалению, помочь ему ничем не смогли: он скончался. По словам местных жителей, ребенок впал в коматозное состояние и из него уже не вышел, пишет КП-Новосибирск.
В областном управлении Следственного комитета происшествие подтвердили и сообщили, что сейчас по данному факту проводится проверка. Следователи уже осмотрели спортзал и опросили свидетелей инцидента. Оперативные мероприятия продолжаются.