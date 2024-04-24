atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:00

Published Сегодня, 05:00

Modified Сегодня, 05:09

Updated Сегодня, 05:09

Гибель 13-летнего школьника в Татарске заинтересовала следователей

Гибель 13-летнего школьника в Татарске заинтересовала следователей

24 апреля 2024, 05:00
Фото: 1MI
У подростка резко ухудшилось самочувствие во время волейбольной тренировки, на скорой помощи его доставили в больницу, где он скончался, сообщает КП-Новосибирск.

В Татарске Новосибирской области после волейбольной тренировки скончался 13-летний подросток. Занятия проходили в спортзале одной из местных школ: мальчик внезапно потерял сознание, и очевидцы вызвали скорую помощь.

Медики оперативно доставили ребенка в больницу, но к сожалению, помочь ему ничем не смогли: он скончался. По словам местных жителей, ребенок впал в коматозное состояние и из него уже не вышел, пишет КП-Новосибирск.

В областном управлении Следственного комитета происшествие подтвердили и сообщили, что сейчас по данному факту проводится проверка. Следователи уже осмотрели спортзал и опросили свидетелей инцидента. Оперативные мероприятия продолжаются.

Читайте также:
Из-за наглых мигрантов с тараканами новосибирцы оказались на улицеЭкс-чиновник заподозренный в наркомании идет в молодежный парламент ИскитимаОбман на 3 млрд раскрыли при строительстве четвертого моста в Новосибирске
#Юрий Фомиченко#Происшествия#Татарск#Скончался#Тренировка#Волейбол
Подпишитесь
Из-за наглых мигрантов с тараканами новосибирцы оказались на улице
Сегодня, 04:30
Ужасными дорогами Новосибирской области заинтересовался Бастрыкин
Сегодня, 08:06
Фейкового мэра Новосибирска завалили жалобами на детские сады, метро и собак
Вчера, 09:24
Синоптики рассказали, когда закончатся мороз и снег в Новосибирске
Сегодня, 01:52
Вахтовиков «кинул» на 16 млн работодатель из Новосибирска
Вчера, 10:48
Мост на плотине ГЭС разрушается во время паводка в Новосибирске
Вчера, 08:55
"