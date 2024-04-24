Вместо МЧМ: международный турнир по хоккею впервые пройдет в новом ЛДС в Новосибирске

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
В Новосибирске в четверг, 25 апреля, стартует международный турнир по хоккею с участием хоккеистов не старше 20 лет. Как сообщили в пресс-службе Минспорта региона, в соревнованиях примут участие сборные Белоруссии, Казахстана, России и сборная, составленная из игроков Студенческой хоккейной лиги.
Это будут первые международные соревнования, проведенные на «Сибирь-Арене» после ее открытия. По словам главы областного Минспорта Сергея Ахапова, к турниру большой интерес проявили хоккейные специалисты и поклонники этого зрелищного вида спорта.
Тем не менее, по официальному сайту «Сибирь-Арены» билетов на предстоящие поединки пока предостаточно, но лишь на матчи, в которых сборная России не участвует. На первую встречу хозяев турнира со студенческой командой осталось всего около 300 билетов стоимостью 20 и 450 рублей, и не на очень удобные места.
Помимо традиционных игр, зрителей ждут зрелищные матчи по системе «три на три». Турнир завершится 28 апреля.
Отметим, изначально «Сибирь-Арена» строилась для проведения молодёжного чемпионата мира по хоккею в конце 2022 года. Чемпионат проводится Международной хоккейной федерацией, это одно из важнейших соревнований, по итогам которого клубы НХЛ производят набор лучших игроков. МЧМ-22 так и не состоялся после того как хоккейная федерация отменила проведение чемпионата в России из-за СВО. Власти нашли альтернативу и организовали международный турнир, в котором будут участвовать соседние государства.