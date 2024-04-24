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Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Международный турнир по хоккею впервые пройдет в новом ЛДС в Новосибирске

Вместо МЧМ: международный турнир по хоккею впервые пройдет в новом ЛДС в Новосибирске

24 апреля 2024, 12:10
Фото: Минспорта Новосибирской области

Международный турнир по хоккею впервые пройдет в новом ЛДС в Новосибирске

В столицу Сибири для участия в «Лиге Ставок Кубок Будущего» съехались хоккеисты младше 20 лет, стало известно из сообщения пресс-службы регионального министерства физкультуры и спорта.

В Новосибирске в четверг, 25 апреля, стартует международный турнир по хоккею с участием хоккеистов не старше 20 лет. Как сообщили в пресс-службе Минспорта региона, в соревнованиях примут участие сборные Белоруссии, Казахстана, России и сборная, составленная из игроков Студенческой хоккейной лиги.

Это будут первые международные соревнования, проведенные на «Сибирь-Арене» после ее открытия. По словам главы областного Минспорта Сергея Ахапова, к турниру большой интерес проявили хоккейные специалисты и поклонники этого зрелищного вида спорта.

Тем не менее, по официальному сайту «Сибирь-Арены» билетов на предстоящие поединки пока предостаточно, но лишь на матчи, в которых сборная России не участвует. На первую встречу хозяев турнира со студенческой командой осталось всего около 300 билетов стоимостью 20 и 450 рублей, и не на очень удобные места.

Помимо традиционных игр, зрителей ждут зрелищные матчи по системе «три на три». Турнир завершится 28 апреля.

Отметим, изначально «Сибирь-Арена» строилась для проведения молодёжного чемпионата мира по хоккею в конце 2022 года. Чемпионат проводится Международной хоккейной федерацией, это одно из важнейших соревнований, по итогам которого клубы НХЛ производят набор лучших игроков. МЧМ-22 так и не состоялся после того как хоккейная федерация отменила проведение чемпионата в России из-за СВО. Власти нашли альтернативу и организовали международный турнир, в котором будут участвовать соседние государства.

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#Юрий Фомиченко#Спорт#Общество#Новосибирск#Россия#Хоккей#Сибирь-Арена
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