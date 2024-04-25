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Наряду с обычными, запланировано проведение 54 профильных смен

Более тысячи детских лагерей откроют летом-2024 в Новосибирской области

25 апреля 2024, 07:54
Фото: 2GIS
Наряду с обычными, запланировано проведение 54 профильных смен
В общей сложности 1012 оздоровительных лагеря примут детские смены летом текущего года, сообщила замминистра труда и социального развития Новосибирской области Ольга Потапова.

В рамках летней оздоровительной кампании 2024 года в регионе будут работать 948 лагерей с дневным пребыванием, 55 стационарных и 9 палаточных лагерей.

По словам замглавы регионального Минсоцтруда Ольги Потаповой, развитие сети комфортных и безопасных лагерей — одно из главных направлений работы ведомства в области организации детского отдыха. Сейчас лагеря проверяют на соблюдение правил защищенности от террористических угроз, в мае начнется масштабная кампания по оценке готовности для приема первого детского заезда. Предполагается, что за лето в лагерях отдохнут около 122 тысяч школьников.

Наряду с традиционными, планируется проведение 54 профильных смен разной направленности: патриотические, театральные, художественные, краеведческие, туристические, экологические, спортивные, технические. Эти заезды будут бесплатными для их участников.

Особое внимание министерство уделяет подготовке наставников, добавила Ольга Потапова. Создана специальная школа вожатых, авторские курсы воспитанников которой получили признание на федеральном уровне.

Подать заявление на путевку в лагерь можно при помощи портала госуслуг.

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