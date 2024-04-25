Более тысячи детских лагерей откроют летом-2024 в Новосибирской области

По словам замглавы регионального Минсоцтруда Ольги Потаповой, развитие сети комфортных и безопасных лагерей — одно из главных направлений работы ведомства в области организации детского отдыха. Сейчас лагеря проверяют на соблюдение правил защищенности от террористических угроз, в мае начнется масштабная кампания по оценке готовности для приема первого детского заезда. Предполагается, что за лето в лагерях отдохнут около 122 тысяч школьников.