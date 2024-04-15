Путевка в детский лагерь Новосибирской области: во сколько обойдется летом 2024

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Лагерь находится в Речкуновской зоне отдыха, в Бердске. По информации на сайте учреждения, стоимость путевки в летний период составляет:
1 и 2 смены — 21 день — 54800 рублей (с 15 июня по 6 июля и с 10 июля по 30 июля)
3 смена — 18 дней — 47000 рублей (с 3 по 20 августа).
Лагерь находится в Искитимском районе, в селе Морозово. Учреждение предлагает путевки по следующим ценам:
1-4 сезон — 41 496,00 рублей.
2-3 сезон — 42 945,00 рублей.
Лагерь находится в селе Бурмистрово Искитимского района. На сайте указано, что сейчас там проходят скидки, поэтому смена стоит 55 тысяч рублей, вместо 75. Не зависит какая смена и сколько лет ребенку.
Лагерь находится в Мочищенском сельсовете, в дачном поселке Мочище. Смена в 14 дней стоит там 25 900 рублей, в 21 день — 38 850 руб, 12 дней — 22 200 руб, 10 дней — 18 500 руб.