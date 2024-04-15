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Стоимость путевок зависит от многих факторов

Путевка в детский лагерь Новосибирской области: во сколько обойдется летом 2024

15 апреля 2024, 10:06
Фото: 1MI
Стоимость путевок зависит от многих факторов

Стало известно, во сколько обойдется детская путевка в лагерь в 2024 году

В Новосибирской области есть немало мест, куда ребенка отправляют отдохнуть подальше от городской суеты. Atas.info узнал, во сколько обойдется путевка в детские лагеря в сезон 2024.

Лагерь им. О. Кошевого

Лагерь находится в Речкуновской зоне отдыха, в Бердске. По информации на сайте учреждения, стоимость путевки в летний период составляет:

1 и 2 смены — 21 день — 54800 рублей (с 15 июня по 6 июля и с 10 июля по 30 июля)

3 смена — 18 дней — 47000 рублей (с 3 по 20 августа).

 

«Тимуровец»

Лагерь находится в Искитимском районе, в селе Морозово. Учреждение предлагает путевки по следующим ценам:

1-4 сезон — 41 496,00 рублей.

2-3 сезон — 42 945,00 рублей.

Сколько стоит путевкаСколько стоит путевка
Сколько стоит путевка
Фото: Изображение Midjourney

Чкаловец

Лагерь находится в селе Бурмистрово Искитимского района. На сайте указано, что сейчас там проходят скидки, поэтому смена стоит 55 тысяч рублей, вместо 75. Не зависит какая смена и сколько лет ребенку.

 

Солнечный мыс-2

Лагерь находится в Мочищенском сельсовете, в дачном поселке Мочище. Смена в 14 дней стоит там 25 900 рублей, в 21 день — 38 850 руб, 12 дней — 22 200 руб, 10 дней — 18 500 руб.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Россия#ТОП#Лагерь
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