Инновационные светофоры установят в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
В пятницу, 26 апреля, в Ленинском районе Новосибирска впервые зажгутся новые инновационные светофоры. Призванное повысить безопасность водителей и пешеходов объекты будут работать на перекрестке улицы Немировича-Данченко с Ватутина и Таймырской, рассказали в пресс-центре мэрии.
В ГИБДД заметили, что на этих перекрестках происходит гораздо больше аварий, чем на соседних. Там выяснили, что основная причина этого — не синхронное включение сигналов одного цвета на встречном и попутном направлении.
Чтобы избавиться от этого дополнительного фактора аварийности, конструкторы нового светофора расширили функции его информационной секции: там появились новые сигналы «Встречным красным», «Движение встречного транспорта» и «Осторожно, пешеход на переходе». Данные сигналы позволят водителям избежать аварийных ситуаций.
Пешеходам будет демонстрироваться, с какой стороны может двинуться поток автомобилей.