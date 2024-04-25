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Инновационные светофоры установят в Новосибирске

Инновационные светофоры установят в Новосибирске

25 апреля 2024, 10:25
Фото: 1MI
Новые светофоры будут работать на улице Немировича-Данченко и должны повысить безопасность движения, следует из сообщения мэрии.

В пятницу, 26 апреля, в Ленинском районе Новосибирска впервые зажгутся новые инновационные светофоры. Призванное повысить безопасность водителей и пешеходов объекты будут работать на перекрестке улицы Немировича-Данченко с Ватутина и Таймырской, рассказали в пресс-центре мэрии.

В ГИБДД заметили, что на этих перекрестках происходит гораздо больше аварий, чем на соседних. Там выяснили, что основная причина этого — не синхронное включение сигналов одного цвета на встречном и попутном направлении.

Чтобы избавиться от этого дополнительного фактора аварийности, конструкторы нового светофора расширили функции его информационной секции: там появились новые сигналы «Встречным красным», «Движение встречного транспорта» и «Осторожно, пешеход на переходе». Данные сигналы позволят водителям избежать аварийных ситуаций.

Пешеходам будет демонстрироваться, с какой стороны может двинуться поток автомобилей.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Гибдд#Светофоры#Аварии
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