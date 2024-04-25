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Миллиард на взятках мог заработать замминистра обороны Тимур Иванов

Миллиард на взятках мог заработать замминистра обороны Тимур Иванов

25 апреля 2024, 03:00
Фото: 1MI
Арестованный в Москве заместитель Сергея Шойгу мог получить от подрядчиков министерства обороны России более миллиарда рублей, сообщает ТАСС.

Арестованный 23 апреля в Москве Тимур Иванов, заместитель главы Министерства обороны страны Сергея Шойгу, мог получить взяток более чем на один миллиард рублей. Следователи предполагают, что таким образом его благодарили подрядчики военного ведомства за различные услуги и покровительство.

Предполагается, что Иванов получал мзду не только деньгами — некоторые подрядчики помогали ему в постройке загородного дома, или приобретали для него нужные вещи. Сейчас правоохранительные органы пытаются определить точную сумму взяток.

Сообщается, что следствие могут заинтересовать и финансовые дела членов его семьи и даже бывших жен.

Светлана Захарова

Если про первую супругу Иванова известно очень мало, то вторую, Светлану Захарову, в элитных кругах называют «светской львицей». Она владеет модным домом «Метрополь» и слывет весьма обеспеченной женщиной.

Мария Китаева

Нынешней женой Тимура Иванова является экс-телеведущая «Вестей» Мария Китаева, ныне работающая в структуре Министерства обороны России советником Сергея Шойгу.

Мурад Мусаев

Защищать Тимура Иванова, которому грозит до 15 лет колонии, взялся известный адвокат Мурад Мусаев. Сейчас он поддерживает версию своего доверителя о невиновности.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Москва#Арест#Взятки#Сергей Шойгу#Подрядчики#Тимур Иванов
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