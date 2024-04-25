Миллиард на взятках мог заработать замминистра обороны Тимур Иванов

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Арестованный 23 апреля в Москве Тимур Иванов, заместитель главы Министерства обороны страны Сергея Шойгу, мог получить взяток более чем на один миллиард рублей. Следователи предполагают, что таким образом его благодарили подрядчики военного ведомства за различные услуги и покровительство.
Предполагается, что Иванов получал мзду не только деньгами — некоторые подрядчики помогали ему в постройке загородного дома, или приобретали для него нужные вещи. Сейчас правоохранительные органы пытаются определить точную сумму взяток.
Сообщается, что следствие могут заинтересовать и финансовые дела членов его семьи и даже бывших жен.
Если про первую супругу Иванова известно очень мало, то вторую, Светлану Захарову, в элитных кругах называют «светской львицей». Она владеет модным домом «Метрополь» и слывет весьма обеспеченной женщиной.
Нынешней женой Тимура Иванова является экс-телеведущая «Вестей» Мария Китаева, ныне работающая в структуре Министерства обороны России советником Сергея Шойгу.
Защищать Тимура Иванова, которому грозит до 15 лет колонии, взялся известный адвокат Мурад Мусаев. Сейчас он поддерживает версию своего доверителя о невиновности.