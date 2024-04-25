Миллиард на взятках мог заработать замминистра обороны Тимур Иванов

Арестованный 23 апреля в Москве Тимур Иванов, заместитель главы Министерства обороны страны Сергея Шойгу, мог получить взяток более чем на один миллиард рублей. Следователи предполагают, что таким образом его благодарили подрядчики военного ведомства за различные услуги и покровительство.