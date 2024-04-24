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Тимур Иванов: что известно о задержанном заместителе Сергея Шойгу

Тимур Иванов: что известно о задержанном заместителе Сергея Шойгу

24 апреля 2024, 04:59
Фото: 1MI
Замминистра обороны России Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки, сообщает пресс-служба Следственного комитета страны.

В столице по подозрению в получении взятки в один миллион рублей задержан заместитель министра обороны России Тимур Иванов. В пресс-службе СК России задержание подтвердили и сообщили, что в настоящий момент с помощником Сергея Шойгу ведутся следственные действия. Если его виновность по соответствующей статье уголовного кодекса будет доказана, Иванова могут оправить в колонию на 15 лет.

Тимур Иванов родился в столице в 1975 году. В 1997 году он получил диплом об окончании факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ, а затем успешно защитил диссертацию, став кандидатом экономических наук. В свое время Иванов стал обладателем званий почетного работника топливно-энергетического комплекса и заслуженного строителя.

После завершения учебы Иванов трудился в системе ТЭК, на руководящих постах в «Атомстройэкспорте», «Интер РАО ЕЭС» и в министерстве энергетики. В 2012 году он стал заместителем председателя правительства Московской области, которое на тот момент возглавлял Сергей Шойгу. Через год Иванов стал руководителем компании «Оборонстрой», занимающейся государственными закупками, возведением военных объектов, а также жилых домов для служащих министерства обороны.

Заместителем министра обороны страны Сергея Шойгу задержанный стал весной 2016 года. В его ведение вошло управление недвижимым имуществом и организация медицинской деятельности Минобороны, а также строительство новых стратегических объектов и ипотека для военных

Известно, что с супругой, Светланой Захаровой, Тимур Иванов развелся в августе 2022 года, однако расставание связывают лишь с попыткой избежать санкций. Имеющую паспорт Израиля Светлану Захарову называют «светской львицей»: она владеет модным домом «Метрополь» и часто появляется на элитных тусовках.

У Иванова и Захаровой есть две дочери.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Задержание#Уголовное дело#Следственный комитет#Взятка#Тимур Иванов
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