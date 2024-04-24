Тимур Иванов: что известно о задержанном заместителе Сергея Шойгу

В столице по подозрению в получении взятки в один миллион рублей задержан заместитель министра обороны России Тимур Иванов. В пресс-службе СК России задержание подтвердили и сообщили, что в настоящий момент с помощником Сергея Шойгу ведутся следственные действия. Если его виновность по соответствующей статье уголовного кодекса будет доказана, Иванова могут оправить в колонию на 15 лет.