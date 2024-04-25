atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:37

Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

В Новосибирске уничтожили зараженные трипсом и белокрылкой цветы

Тысячи зараженных цветов сожгли в Новосибирске

25 апреля 2024, 09:37
Фото: 1MI

В Новосибирске уничтожили зараженные трипсом и белокрылкой цветы

Вместе с растениями из Кении, Эквадора и Нидерландов в столицу Сибири завезли цветочный трипс и табачную белокрылку, следует из сообщения регионального управления Россельхознадзора.

В Новосибирске после проведенного фитосанитарного контроля уничтожили зараженную опасными вредителями крупную партию цветов. Специалисты нашли на растениях из Кении, Эквадора и Нидердандов цветочный трипс и табачную белокрылку.

В пресс-службе регионального управления Россельхознадзора уточнили, что трипс обнаружили на гвоздиках, солидаго, хризантемах, розах, альстромериях, гипсофилах, хелиантусах и озатамнусах. В итоге было сожжено более четырех тысяч вышеперечисленных срезов растений. В печь отправились и 60 эустом, зараженных табачной белокрылкой.

В Росследьхознадзоре пояснили, что трипс прежде всего вредит цветам, овощам и фруктам, повреждая их листья, из-за чего снижается урожай. Кроме того, эти насекомые способны переносить вирусы растений.

Что же касается табачной белокрылки, то они вредят растительным культурам, высасывая содержащийся в них сок. Также они способны переносить фитопатогенные вирусы.

Читайте также:
Ограничение работы «наливаек» в Новосибирске пойдет по самому жесткому сценариюЭлектричество на 190 миллионов украли «черные» майнеры в НовосибирскеНовая тротуарная плитка развалилась в Новосибирске: кто ее укладывал
#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Россельхознадзор#Цветы#Вредители#Трипс#Белокрылка
Подпишитесь
Новая тротуарная плитка развалилась в Новосибирске: кто ее укладывал
Сегодня, 07:02
Тысячу рублей к празднику подарит юбилярам- ветеранам ВОВ мэрия Новосибирска
Сегодня, 07:49
Появилось видео ДТП с «ГАЗелью» под Новосибирском
Сегодня, 06:54
Мигрантов-уклонистов массово отлавливают на автомойках Новосибирска
Сегодня, 06:15
Ужасными дорогами Новосибирской области заинтересовался Бастрыкин
Вчера, 08:06
Мост на плотине ГЭС разрушается во время паводка в Новосибирске
23 апреля, 08:55
"