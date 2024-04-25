Тысячи зараженных цветов сожгли в Новосибирске

В пресс-службе регионального управления Россельхознадзора уточнили, что трипс обнаружили на гвоздиках, солидаго, хризантемах, розах, альстромериях, гипсофилах, хелиантусах и озатамнусах. В итоге было сожжено более четырех тысяч вышеперечисленных срезов растений. В печь отправились и 60 эустом, зараженных табачной белокрылкой.