Тысячи зараженных цветов сожгли в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
В Новосибирске после проведенного фитосанитарного контроля уничтожили зараженную опасными вредителями крупную партию цветов. Специалисты нашли на растениях из Кении, Эквадора и Нидердандов цветочный трипс и табачную белокрылку.
В пресс-службе регионального управления Россельхознадзора уточнили, что трипс обнаружили на гвоздиках, солидаго, хризантемах, розах, альстромериях, гипсофилах, хелиантусах и озатамнусах. В итоге было сожжено более четырех тысяч вышеперечисленных срезов растений. В печь отправились и 60 эустом, зараженных табачной белокрылкой.
В Росследьхознадзоре пояснили, что трипс прежде всего вредит цветам, овощам и фруктам, повреждая их листья, из-за чего снижается урожай. Кроме того, эти насекомые способны переносить вирусы растений.
Что же касается табачной белокрылки, то они вредят растительным культурам, высасывая содержащийся в них сок. Также они способны переносить фитопатогенные вирусы.