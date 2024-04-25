atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:59

Published Сегодня, 07:59

Modified Сегодня, 08:01

Updated Сегодня, 08:01

Электричество на 190 миллионов украли «черные» майнеры в Новосибирске

Электричество на 190 миллионов украли «черные» майнеры в Новосибирске

25 апреля 2024, 07:59
Фото: 1MI
В Новосибирске действовала сеть майнинг-ферм, которые были незаконно подключены к электросетям, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

За время работы было украдено электричества на 190 миллионов рублей. Местонахождение ферм по добыче криптовалюты раскрыли по зашкаливающей нагрузке на сети.

Полицейские провели рейд по Новосибирску и региону. Организатором и владельцем криптобизнеса оказался 35-летний житель Калининского района.

Подельником выступил его 39-летний знакомый, работающий в энергетической сфере. За определенную плату он подключил оборудование к линиям электропередач.

Силовики изъяли около 5 тысяч единиц оборудования.

Возбуждены уголовные дела о причинении ущерба, получении и дачи взятки должностному лицу. Соучастников устанавливают.

Видео: ГУ МВД по Новосибирской области
Сеть подпольных майнинг-ферм накрыли в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Крупнейшую майнинг-ферму нашли в заброшенном киоске под НовосибирскомМайнинг-ферму накрыли в пекарне под НовосибирскомНа территории новосибирского предприятия нашли майнинг-ферму для криптовалюты
#Алёна Рогонова#Происшествия#Видео#Новосибирск#Кража
Подпишитесь
Новая тротуарная плитка развалилась в Новосибирске: кто ее укладывал
Сегодня, 07:02
Тысячу рублей к празднику подарит юбилярам- ветеранам ВОВ мэрия Новосибирска
Сегодня, 07:49
Появилось видео ДТП с «ГАЗелью» под Новосибирском
Сегодня, 06:54
Мигрантов-уклонистов массово отлавливают на автомойках Новосибирска
Сегодня, 06:15
Ужасными дорогами Новосибирской области заинтересовался Бастрыкин
Вчера, 08:06
Мост на плотине ГЭС разрушается во время паводка в Новосибирске
23 апреля, 08:55
"