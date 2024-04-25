Электричество на 190 миллионов украли «черные» майнеры в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
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Updated Сегодня, 08:01
За время работы было украдено электричества на 190 миллионов рублей. Местонахождение ферм по добыче криптовалюты раскрыли по зашкаливающей нагрузке на сети.
Полицейские провели рейд по Новосибирску и региону. Организатором и владельцем криптобизнеса оказался 35-летний житель Калининского района.
Подельником выступил его 39-летний знакомый, работающий в энергетической сфере. За определенную плату он подключил оборудование к линиям электропередач.
Силовики изъяли около 5 тысяч единиц оборудования.
Возбуждены уголовные дела о причинении ущерба, получении и дачи взятки должностному лицу. Соучастников устанавливают.