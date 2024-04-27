Авиакомпанию S7 наказали за продажу лишних билетов из Новосибирска в Москву

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Published Сегодня, 02:50
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Авиакомпанию S7 суд оштрафовал на 30 тысяч рублей за продажу лишних билетов на самолет, вылетавший из Новосибирска в столицу России. Перевозчика привлекли к ответственности за повторное нарушение правил оказания услуг.
Инцидент произошел в январе нынешнего года: в аэропорту Толмачево перед вылетом в Москву пятеро пассажиров с удивлением узнали, что им не хватило мест в самолете.
Узнав о происшествии, дежурившие в аэропорту сотрудники надзорного органа оперативно внесли гендиректору S7 соответствующее представление. Не попавших в лайнер пассажиров пересадили на другие рейсы и выплатили компенсацию, рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.