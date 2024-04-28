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Published Сегодня, 13:32

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Updated Сегодня, 13:34

Резкое усиление ветра обрушится на жителей Новосибирской области

Резкое усиление ветра обрушится на жителей Новосибирской области

28 апреля 2024, 13:32
Фото: atas.info
Жителей региона ожидают порывы до 19 метров в секунду, сообщили в Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу.

В Новосибирской области синоптики прогнозируют резкое усиление ветра. По информации Западно-Сибирского УГМС, в ночь на понедельник, 29 апреля возможны порывы юго-западного ветра до 19 метров в секунду.

Кроме того, в ночное время могут пройти дожди, местами переходящие в грозы. Ночная температура составит +9-11 градусов.

Параллельно в воскресенье региональное управление МЧС с помощью СМС предупредило жителей Новосибирской области о том, что скорость порывов ветра может достичь даже 23 м/с. Кроме того, там напомнили о сохранении высокого риска возникновения пожаров до 2 мая.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирская область#МЧС#Дождь#Ветер
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