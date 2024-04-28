Резкое усиление ветра обрушится на жителей Новосибирской области

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
В Новосибирской области синоптики прогнозируют резкое усиление ветра. По информации Западно-Сибирского УГМС, в ночь на понедельник, 29 апреля возможны порывы юго-западного ветра до 19 метров в секунду.
Кроме того, в ночное время могут пройти дожди, местами переходящие в грозы. Ночная температура составит +9-11 градусов.
Параллельно в воскресенье региональное управление МЧС с помощью СМС предупредило жителей Новосибирской области о том, что скорость порывов ветра может достичь даже 23 м/с. Кроме того, там напомнили о сохранении высокого риска возникновения пожаров до 2 мая.