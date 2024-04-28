Резкое усиление ветра обрушится на жителей Новосибирской области

Параллельно в воскресенье региональное управление МЧС с помощью СМС предупредило жителей Новосибирской области о том, что скорость порывов ветра может достичь даже 23 м/с. Кроме того, там напомнили о сохранении высокого риска возникновения пожаров до 2 мая.