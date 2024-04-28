Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Новосибирской области

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
В Новосибирской области в воскресенье, 28 апреля, семь человек получили ранения в столкновении автомобиля Chevrolet Niva и автобуса ПАЗ. Авария случилась в 15.55 на 60 километре трассы «Сибирь» в Мошковском районе.
На данный момент известно, что водитель отечественного легкового автомобиля при выезде на перекресток не обратил внимание на красный свет светофора и врезался в автобус № 115 с пассажирами.
От удара автобус завалился на бок, в тот момент в нем находилось примерно 25 человек. Им пришлось эвакуироваться через верхний люк и выбитое заднее стекло.
Семеро пострадавших были доставлены в Мошковскую центральную районную больницу, где им оказали помощь медики.
Сейчас обстоятельства аварии выясняют сотрудники районной прокуратуры.