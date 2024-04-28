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Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Новосибирской области

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Новосибирской области

28 апреля 2024, 11:52
Фото: Прокуратура Новосибирской области
Авария случилась в Мошковском районе на трассе «Сибирь», в ПАЗ врезался легковой автомобиль, есть раненые, следует из сообщения региональной прокуратуры.

В Новосибирской области в воскресенье, 28 апреля, семь человек получили ранения в столкновении автомобиля Chevrolet Niva и автобуса ПАЗ. Авария случилась в 15.55 на 60 километре трассы «Сибирь» в Мошковском районе.

На данный момент известно, что водитель отечественного легкового автомобиля при выезде на перекресток не обратил внимание на красный свет светофора и врезался в автобус № 115 с пассажирами.

От удара автобус завалился на бок, в тот момент в нем находилось примерно 25 человек. Им пришлось эвакуироваться через верхний люк и выбитое заднее стекло.

Семеро пострадавших были доставлены в Мошковскую центральную районную больницу, где им оказали помощь медики.

Сейчас обстоятельства аварии выясняют сотрудники районной прокуратуры.

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