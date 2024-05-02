В автобус с дачниками влетел новосибирец на легковушке

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
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Updated Сегодня, 03:15
В среду, 1 мая, в Искитимском районе Новосибирской области легковой автомобиль влетел в пассажирский автобус. Как рассказали в Службе гражданской защиты населения Искитима, пострадавших нет.
Заместитель начальника СГЗН Евгений Кучма сообщил Аtas.info, что автобус № 35 с тремя пассажирами в салоне совершал рейс в садовое некоммерческое товарищество «Зеленый бор». На въезде в дачный поселок в автобус врезался легковой автомобиль ВАЗ-2106.
ДТП произошло около 10 часов утра.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают виновного в этом дорожном инциденте.