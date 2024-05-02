В автобус с дачниками влетел новосибирец на легковушке

Заместитель начальника СГЗН Евгений Кучма сообщил Аtas.info, что автобус № 35 с тремя пассажирами в салоне совершал рейс в садовое некоммерческое товарищество «Зеленый бор». На въезде в дачный поселок в автобус врезался легковой автомобиль ВАЗ-2106.