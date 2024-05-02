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В автобус с дачниками влетел новосибирец на легковушке

В автобус с дачниками влетел новосибирец на легковушке

2 мая 2024, 03:13
Фото: 1MI
ДТП случилось на территории садового некоммерческого товарищества «Зеленый бор», пострадавших нет, следует из сообщения городской Службы гражданской защиты населения.

В среду, 1 мая, в Искитимском районе Новосибирской области легковой автомобиль влетел в пассажирский автобус. Как рассказали в Службе гражданской защиты населения Искитима, пострадавших нет.

Заместитель начальника СГЗН Евгений Кучма сообщил Аtas.info, что автобус № 35 с тремя пассажирами в салоне совершал рейс в садовое некоммерческое товарищество «Зеленый бор». На въезде в дачный поселок в автобус врезался легковой автомобиль ВАЗ-2106.

ДТП произошло около 10 часов утра.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают виновного в этом дорожном инциденте.

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#Юрий Фомиченко#Транспорт#Происшествия#ДТП
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