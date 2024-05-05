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Мастер за долгие годы создал сотни подобных миниатюр

Пасхальное яйцо меньше спичечной головки сделал микроминиатюрист из Новосибирска

5 мая 2024, 08:46
Фото: vk.com/vladimir_aniskin
Мастер за долгие годы создал сотни подобных миниатюр
Свою новую работу мастер Владимир Анискин показал в социальных сетях

Фото белого пасхального яйца, инкрустированного золотистыми бусинами, показал на своей странице в социальной сети ВКонтакте Владимир Анискин. Фото он сопроводил краткой подписью «Христос Воскресе».

Доктор физико-математических наук из Новосибирска Анискин занимается микроминиатюрой не первый десяток лет. За эти годы он создал множество уникальных работ, который попали на страницы книг рекордов Гиннеса и России.

Один из главных секретов мастера — при изготовлении миниатюры работать микроскопическими инструментами между ударами сердца. Тогда достигается максимальная точность движений.

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#Новосибирск#Пасха#Микроминиатюра#Яйцо#Владимир Анискин
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