Пасхальное яйцо меньше спичечной головки сделал микроминиатюрист из Новосибирска

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Фото белого пасхального яйца, инкрустированного золотистыми бусинами, показал на своей странице в социальной сети ВКонтакте Владимир Анискин. Фото он сопроводил краткой подписью «Христос Воскресе».
Доктор физико-математических наук из Новосибирска Анискин занимается микроминиатюрой не первый десяток лет. За эти годы он создал множество уникальных работ, который попали на страницы книг рекордов Гиннеса и России.
Один из главных секретов мастера — при изготовлении миниатюры работать микроскопическими инструментами между ударами сердца. Тогда достигается максимальная точность движений.