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Маленькую свечку сделал новосибирец

Микроминиатюрист Анискин из Новосибирска сделал самую маленькую свечку в мире

29 декабря 2023, 08:38
Фото: Владимир Анискин/ВКонтакте
Маленькую свечку сделал новосибирец
Владимир Анискин, известный как «Новосибирский Левша», создал самую маленькую новогоднюю свечу в истории. Ее размеры удивительно небольшие. Заказ на создание такой свечи поступил от Музея истории свечи в Санкт-Петербурге.

Фитиль для свечи был изготовлен из березы. Мастер попробовал использовать американскую вишню, черное дерево, бук и бальзу, но только сибирская береза оказалась подходящей для создания стабильного пламени.

Результатом работы стало миниатюрное творение, которое имеет длину 10 мм и диаметр от 2 до 2,2 мм. Диаметр фитиля составил всего 0,5-0,7 мм.

Для этой маленькой свечки мастер изготовил также крошечный канделябр из азурита и медного самородка, на котором закрепил позолоченные чашечки. Теперь планируется подать заявку на включение этой свечи в Книгу рекордов России.

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#Общество#Новосибирск#Новый год#Эмилия Губарева
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