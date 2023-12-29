Микроминиатюрист Анискин из Новосибирска сделал самую маленькую свечку в мире

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Фитиль для свечи был изготовлен из березы. Мастер попробовал использовать американскую вишню, черное дерево, бук и бальзу, но только сибирская береза оказалась подходящей для создания стабильного пламени.
Результатом работы стало миниатюрное творение, которое имеет длину 10 мм и диаметр от 2 до 2,2 мм. Диаметр фитиля составил всего 0,5-0,7 мм.
Для этой маленькой свечки мастер изготовил также крошечный канделябр из азурита и медного самородка, на котором закрепил позолоченные чашечки. Теперь планируется подать заявку на включение этой свечи в Книгу рекордов России.