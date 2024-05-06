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Фейковые ФСБшники массово обворовывали новосибирцев через колл-центры

Фейковые ФСБшники массово обворовывали новосибирцев через колл-центры

6 мая 2024, 07:04
Фото: 1MI
В Новосибирске прикрыли четыре «колл-центра», сотрудники которых выманивали у жителей страны деньги при помощи хитрой схемы, сообщили в пресс-службе областного управления ФСБ.

В Новосибирске с начала 2024 года задержали шестерых граждан, совершавших мошенничества под видом сотрудников Федеральной службы безопасности. По словам официального представителя регионального ФСБ Ирины Зебровой, они организовали работу четырех подпольных «колл-центров», и с помощью звонков обманывали людей.

Мошенники использовали довольно распространенную ныне схему: представляясь сотрудниками спецслужбы они убеждали жертву в том, что некие злоумышленники намерены взять крупный кредит от ее имени. Затем человеку поступало предложение взять кредит самому, но для сохранности положить крупную сумму на «безопасный» счет. После поступления средств разговор с обманутым человеком прекращался.

В итоге у подозреваемых было изъято более семи тысяч сим-карт весом примерно в 23 килограмма. Карты были вставлены в специальные боксы, с помощью которых у абонента создавалось впечатление, что ему действительно звонят из ФСБ.

Общий объем ущерба, нанесенного гражданам, только предстоит подсчитать. Уголовное дело возбуждено по статье, подразумевающей ответственность за крупное мошенничество.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Мошенничество#Уголовное дело#ФСБ#Кредит
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