Фейковые ФСБшники массово обворовывали новосибирцев через колл-центры

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
В Новосибирске с начала 2024 года задержали шестерых граждан, совершавших мошенничества под видом сотрудников Федеральной службы безопасности. По словам официального представителя регионального ФСБ Ирины Зебровой, они организовали работу четырех подпольных «колл-центров», и с помощью звонков обманывали людей.
Мошенники использовали довольно распространенную ныне схему: представляясь сотрудниками спецслужбы они убеждали жертву в том, что некие злоумышленники намерены взять крупный кредит от ее имени. Затем человеку поступало предложение взять кредит самому, но для сохранности положить крупную сумму на «безопасный» счет. После поступления средств разговор с обманутым человеком прекращался.
В итоге у подозреваемых было изъято более семи тысяч сим-карт весом примерно в 23 килограмма. Карты были вставлены в специальные боксы, с помощью которых у абонента создавалось впечатление, что ему действительно звонят из ФСБ.
Общий объем ущерба, нанесенного гражданам, только предстоит подсчитать. Уголовное дело возбуждено по статье, подразумевающей ответственность за крупное мошенничество.