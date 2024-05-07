Полная программа празднования Дня победы опубликована в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Мэрия Новосибирска опубликовала полную программу празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Отмечать праздник в столице Сибири начнут уже 8 мая.
В этот день в городе обычно проходят патриотические мероприятия, посвященные памяти павших в боях. Например, более двух сотен человек в среду примут участие в «Вахте Памяти» — караулы будут выставлены в нескольких связанных с войной местах Новосибирска.
В Ленинском районе мегаполиса 8 мая на бульваре Победы будет высажен «Сад Памяти». В посадке деревьев примут участие местные жители, активисты и депутаты. В 22 часа на Монументе Славы начнется акция «Свеча Памяти» (0+).
9 мая в 10 часов на площади Ленина начнется военный парад, репетиция которого прошла 4 мая. После парада начнется церемония выноса знамен, в том числе и копии знамени Победы.
В мэрии напомнили, что акцию «Бессмертный полк» (0+) в нынешнем году решено провести онлайн. Портреты участников Второй мировой будут показаны на экране стелы «Город трудовой доблести» на площади Калинина, на других медиаэкранах, в эфире местного телевидения и на официальном сайте акции.
Уже в 12.30 на Красном проспекте будет дан старт легкоатлетической эстафеты имени маршала Покрышкина. В Центральном парке в 14 часов начнется информационно-агитационная акция, посвященная службе по контракту.
А в 16 часов большая праздничная программа развернется на Михайловской набережной Новосибирска.