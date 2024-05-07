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Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Полная программа празднования Дня победы опубликована в Новосибирске

Полная программа празднования Дня победы опубликована в Новосибирске

7 мая 2024, 07:04
Фото: atas.info
В Новосибирске 79-ю годовщину Победу отметят парадом, эстафетой и гуляниями на Михайловской набережной, следует из сообщения мэрии
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Мэрия Новосибирска опубликовала полную программу празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Отмечать праздник в столице Сибири начнут уже 8 мая.

В этот день в городе обычно проходят патриотические мероприятия, посвященные памяти павших в боях. Например, более двух сотен человек в среду примут участие в «Вахте Памяти» — караулы будут выставлены в нескольких связанных с войной местах Новосибирска.

В Ленинском районе мегаполиса 8 мая на бульваре Победы будет высажен «Сад Памяти». В посадке деревьев примут участие местные жители, активисты и депутаты. В 22 часа на Монументе Славы начнется акция «Свеча Памяти» (0+).

9 мая в 10 часов на площади Ленина начнется военный парад, репетиция которого прошла 4 мая. После парада начнется церемония выноса знамен, в том числе и копии знамени Победы.

В мэрии напомнили, что акцию «Бессмертный полк» (0+) в нынешнем году решено провести онлайн. Портреты участников Второй мировой будут показаны на экране стелы «Город трудовой доблести» на площади Калинина, на других медиаэкранах, в эфире местного телевидения и на официальном сайте акции.

Уже в 12.30 на Красном проспекте будет дан старт легкоатлетической эстафеты имени маршала Покрышкина. В Центральном парке в 14 часов начнется информационно-агитационная акция, посвященная службе по контракту.

А в 16 часов большая праздничная программа развернется на Михайловской набережной Новосибирска.

#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Парад#Михайловская набережная#Великая Отечественная война#Эстафета
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