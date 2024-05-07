За 3 млн продает игрушку 5-летняя девочка, мечтающая купить дом в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Семья из четырех человек сейчас проживает в квартире небольшой площади, но очень мечтает о своем доме на природе. Василисе только пять лет, поэтому она решила продать игрушку, которую сделала сама. Леопард — не простая мягкая игрушка. Работа стала победителем городского конкурса. За него Василиса хочет выручить 3 млн рублей, пишет КП-Новосибирск.
По словам мамы Василисы, ее дочь мечтает о личной комнате, которой пока у нее нет. Виктория уверена: поделка найдет своего покупателя, ведь она того стоит. Сейчас Василиса работает над новой игрушкой — крылатым котом.
Помимо шитья игрушек, Василиса увлекается балетом, плетет из бисера.