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За 3 млн продает игрушку 5-летняя девочка, мечтающая купить дом в Новосибирске

За 3 млн продает игрушку 5-летняя девочка, мечтающая купить дом в Новосибирске

7 мая 2024, 07:06
Фото: предоставлены героем публикации
Семья Василисы мечтает о своем доме, и девочка решила помочь родителям купить дорогую недвижимость. Объявление о продаже игрушки, сделанной своими руками, она разместила в интернете.

Семья из четырех человек сейчас проживает в квартире небольшой площади, но очень мечтает о своем доме на природе. Василисе только пять лет, поэтому она решила продать игрушку, которую сделала сама. Леопард — не простая мягкая игрушка. Работа стала победителем городского конкурса. За него Василиса хочет выручить 3 млн рублей, пишет КП-Новосибирск.

По словам мамы Василисы, ее дочь мечтает о личной комнате, которой пока у нее нет. Виктория уверена: поделка найдет своего покупателя, ведь она того стоит. Сейчас Василиса работает над новой игрушкой — крылатым котом.

Помимо шитья игрушек, Василиса увлекается балетом, плетет из бисера.

Фото: предоставлено героем публикации
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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Семья#Дом
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