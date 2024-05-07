За 3 млн продает игрушку 5-летняя девочка, мечтающая купить дом в Новосибирске

Семья из четырех человек сейчас проживает в квартире небольшой площади, но очень мечтает о своем доме на природе. Василисе только пять лет, поэтому она решила продать игрушку, которую сделала сама. Леопард — не простая мягкая игрушка. Работа стала победителем городского конкурса. За него Василиса хочет выручить 3 млн рублей, пишет КП-Новосибирск.