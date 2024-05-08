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Уточка в ковше

Когда отключат горячую воду в Новосибирске — опубликован график

8 мая 2024, 13:35
Фото: 1MI
Уточка в ковше
В Новосибирске начинаются отключения горячей воды, СГК скоро приступает к гидравлическим испытаниям теплосетей, следует из сообщения пресс-службы компании.

В Новосибирске с 15 мая начинаются традиционные летние отключения горячей воды: Сибирская генерирующая компания приступает к первым этапам испытания теплосетей, снабжающих потребителей трех городских ТЭЦ.

Как рассказали в пресс-службе СГК, испытания будут проходить по широко применяемому методу опрессовки трубопроводов, показавшим себя весьма эффективным. Известно также, что летом специалисты Новосибирской теплосетевой компании проверят некоторые участки, проведя диагностику внутри труб.

Испытания теплосетей, идущих от ТЭЦ-3 стартуют 15 мая, они продлятся до 21 мая. Испытываться будут сети в Кировском и Ленинском районах. Расхолаживание горячей воды начнется с полуночи 13 мая.

С 15 и до 28 мая продлятся испытания теплосетей, идущих от ТЭЦ-4. Под отключения попадут дома в Калининском районе Новосибирска. Температура горячей воды начнет снижаться с полуночи 14 мая.

Испытания теплосетей от ТЭЦ-5 запланировано провести также с 15 по 28 мая, расхолаживание начнется в ночь на 13 мая. Без горячей воды останутся дома в Октябрьском и Первомайском районах.

В СГК уточнили, что гидравлические испытания будут проходить в 13 этапов. Последние отключения горячей воды запланированы пока на 12 августа. Новосибирцев и гостей города просят быть внимательными, не заходить за ограждения и обходить места возможного разлива воды и провалы в почве или асфальте.

Полный список адресов домов, которые коснутся отключения, можно увидеть здесь.

Названа дата отключения отопления в Новосибирске
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#Юрий Фомиченко#Общество#Горячая вода#Испытания#Теплосети#СГК#Отключения
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