Когда отключат горячую воду в Новосибирске — опубликован график

В СГК уточнили, что гидравлические испытания будут проходить в 13 этапов. Последние отключения горячей воды запланированы пока на 12 августа. Новосибирцев и гостей города просят быть внимательными, не заходить за ограждения и обходить места возможного разлива воды и провалы в почве или асфальте.