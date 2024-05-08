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По нацпроекту в Новосибирске ремонтируют улицу Авиастроителей

По нацпроекту в Новосибирске ремонтируют улицу Авиастроителей

8 мая 2024, 10:17
Фото: Мэрия Новосибирска
Реконструкция производится по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», в нынешнем году в его рамках отремонтируют 19 километров дорог, следует из сообщения мэрии Новосибирска.

В Новосибирске подрядчики приступили к комплексному ремонту дорожного объекта на улице Авиастроителей. Реконструкция проводится по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

По контракту работы должны быть завершены к концу августа. Гарантия на ремонт составит четыре года.

По словам мэра города Максима Кудрявцева, в текущем году по БКД в столице Сибири отремонтируют около 19 километров дорог. Работы пройдут на улицах Урицкого, Демьяна Бедного, Писарева, Учительской, 25 лет Октября, Гоголя, Авиастроителей, Тюленина, Воинской, Выборной, Балтийской, Дачной, Автогенной и Героев Революции.

Все подрядчики уже определены, общая стоимость контрактов составляет 1,2 миллиарда рублей.

Градоначальник также отметил, что из регионального бюджета город получил дополнительно 1,3 миллиарда рублей, которые пойдут на ремонт дорог. Кудрявцев не исключил, что к этой сумме добавятся и дополнительные субсидии, и поэтому нужно быть готовыми к расширению фронта работ.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Дороги#Мэрия#Реконструкция#Безопасность#Подрядчики
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