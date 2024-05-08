Несколько патриотических акций в честь 9 Мая проходят в Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
8 мая в 22 часа на Монументе Славы начнется традиционная акция «Свеча Памяти». Всех жителей области приглашают зажечь свечу в память об участниках Великой Отечественной войны.
В рамках акции «Окна Победы» жители украшают окна своих домов и учебных заведений праздничными поздравлениями и тематическими трафаретами.
До 9 мая в регионе идет Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Волонтеры раздают жителям георгиевские ленточки — всего больше 15 тысяч лент. Также волонтеры навещают ветеранов, поздравляя их по месту жительства.
С 1 мая регион присоединился к Всероссийской акции «Красная гвоздика». Все желающие могут приобрести значки в виде гвоздики за символическую стоимость. Сделать это можно по 22 июня. Ознакомиться с полным списком акций и мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, можно на сайте департамента молодежной политики региона.
По 12 мая в регионе проходит акция «Бессмертный полк» в онлайн-формате. В образовательных учреждениях, на предприятиях организуют стены с портретами героев. 9 мая портреты ветеранов будут транслировать на сайте «Бессмертного полка», медиафасадах, в эфире телеканалов.
Жители и гости региона могут изучить полный список акций и выбрать интересующие.
9 мая будут жителей области будут развозить дополнительные электрички.