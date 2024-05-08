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Несколько патриотических акций в честь 9 Мая проходят в Новосибирской области

Несколько патриотических акций в честь 9 Мая проходят в Новосибирской области

8 мая 2024, 09:22
Фото: Артем Черненко / 1MI
В Новосибирской области в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят памятные и патриотические акции, мероприятия для людей всех возрастов, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

8 мая в 22 часа на Монументе Славы начнется традиционная акция «Свеча Памяти». Всех жителей области приглашают зажечь свечу в память об участниках Великой Отечественной войны.

В рамках акции «Окна Победы» жители украшают окна своих домов и учебных заведений праздничными поздравлениями и тематическими трафаретами.

До 9 мая в регионе идет Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Волонтеры раздают жителям георгиевские ленточки — всего больше 15 тысяч лент. Также волонтеры навещают ветеранов, поздравляя их по месту жительства.

С 1 мая регион присоединился к Всероссийской акции «Красная гвоздика». Все желающие могут приобрести значки в виде гвоздики за символическую стоимость. Сделать это можно по 22 июня. Ознакомиться с полным списком акций и мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, можно на сайте департамента молодежной политики региона.

По 12 мая в регионе проходит акция «Бессмертный полк» в онлайн-формате. В образовательных учреждениях, на предприятиях организуют стены с портретами героев. 9 мая портреты ветеранов будут транслировать на сайте «Бессмертного полка», медиафасадах, в эфире телеканалов.

Жители и гости региона могут изучить полный список акций и выбрать интересующие.

9 мая будут жителей области будут развозить дополнительные электрички.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#9 мая#Акция
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