Несколько патриотических акций в честь 9 Мая проходят в Новосибирской области

С 1 мая регион присоединился к Всероссийской акции «Красная гвоздика». Все желающие могут приобрести значки в виде гвоздики за символическую стоимость. Сделать это можно по 22 июня. Ознакомиться с полным списком акций и мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, можно на сайте департамента молодежной политики региона.