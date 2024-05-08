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Приказ о национальных целях развития подписал Путин

Приказ о национальных целях развития подписал Путин

8 мая 2024, 05:11
Фото: 1MI
Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития до 2030 года и на перспективу — до 2036 года, документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Национальные цели развития включают в себя поддержку семьи, повышение благополучия, экология, рост экономики и так далее.

Так, к 2030 году средняя продолжительность жизни россиян должна дойти до 78 лет, к 2036-му — до 81 года;

Коэффициент рождаемости к 2030 году должен быть увеличен до 1,6, к 2036 году — до 1,8. Также должен быть достигнут ежегодный рост коэффициента рождаемости третьих и последующих детей;

Поставлена задача повышения уровня удовлетворенности участников СВО условиями медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства;

Уровень бедности к 2030 году должен опуститься ниже 7%, к 2036 году — ниже 5%. Уровень бедности среди многодетных семей должен быть снижен до 12% к 2030 году и до 8% к 2036 году;

Минимальная зарплата должна быть минимум 35 тысяч рублей в месяц к 2023 году;

К 2030 году на одного россиянина должно приходиться минимум 33 кв. метров, к 2036 году — не менее 38 кв. метров;

К 2030 году смертности в ДТП должна снизиться в 1,5 раза, к 2036 году — в 2 раза по сравнению с 2023 годом;

Также речь в указе идет о патриотическом воспитании:

К 2030 году должны быть сформированы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей;

К 2030 году в волонтерскую деятельность должно быть вовлечено минимум 45% молодежи;

К 2030 году минимум 85% молодых россиян должны верить в возможности самореализации в России.

Нацпроекты правительство РФ должно представить до 1 сентября 2024 года. Полный текст документа опубликован на официальном сайте Кремля.

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