Приказ о национальных целях развития подписал Путин

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
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Updated Сегодня, 05:16
Национальные цели развития включают в себя поддержку семьи, повышение благополучия, экология, рост экономики и так далее.
Так, к 2030 году средняя продолжительность жизни россиян должна дойти до 78 лет, к 2036-му — до 81 года;
Коэффициент рождаемости к 2030 году должен быть увеличен до 1,6, к 2036 году — до 1,8. Также должен быть достигнут ежегодный рост коэффициента рождаемости третьих и последующих детей;
Поставлена задача повышения уровня удовлетворенности участников СВО условиями медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства;
Уровень бедности к 2030 году должен опуститься ниже 7%, к 2036 году — ниже 5%. Уровень бедности среди многодетных семей должен быть снижен до 12% к 2030 году и до 8% к 2036 году;
Минимальная зарплата должна быть минимум 35 тысяч рублей в месяц к 2023 году;
К 2030 году на одного россиянина должно приходиться минимум 33 кв. метров, к 2036 году — не менее 38 кв. метров;
К 2030 году смертности в ДТП должна снизиться в 1,5 раза, к 2036 году — в 2 раза по сравнению с 2023 годом;
Также речь в указе идет о патриотическом воспитании:
К 2030 году должны быть сформированы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей;
К 2030 году в волонтерскую деятельность должно быть вовлечено минимум 45% молодежи;
К 2030 году минимум 85% молодых россиян должны верить в возможности самореализации в России.
Нацпроекты правительство РФ должно представить до 1 сентября 2024 года. Полный текст документа опубликован на официальном сайте Кремля.