Указ президента

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2024
Путин назначил уроженца Новосибирска Горнина первым замминистра обороны РФ
Владимир Путин назначил Леонида Горина на высокопоставленную должность в Минобороны РФ.
18 июня, 01:38
Приказ о национальных целях развития подписал Путин
Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития до 2030 года и на перспективу — до 2036 года, документ опубликован на официальном сайте Кремля.
8 мая, 05:11
Путин присвоил звание Героя России космонавту Анне Кикиной
3 апреля, 09:33
Цифровое неравенство досрочно устранят в Новосибирской области
6 марта, 07:08
2023
Военные сборы для запасников 2023 начались – кого призовут из Новосибирска
11 мая 2023, 01:25
2022
Новосибирский юрист рассказал, почему нет указа о завершении частичной мобилизации
Артем Помельцев объяснил корреспондентам новосибирского издания почему письменный указ об окончании мобилизации может быть необязательным.
7 ноября 2022, 11:50

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