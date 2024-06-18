Путин назначил уроженца Новосибирска Горнина первым замминистра обороны РФ

Posted Сегодня, 01:38
Published Сегодня, 01:38
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Updated Сегодня, 01:39
Новосибирец Леонид Горнин с 17 июня 2024 года является первым заместителем министра обороны России. Документ подписан и уже опубликован Кремлем.
Ранее Горнин занимал в Правительстве РФ должности в Минфине, где показал себя как профессиональный специалист. Новая должность предполагает строгий контроль за всеми финансовыми операциями, направленными на обеспечение армии.
Предшественник новосибирца на высокопоставленной должности в Министерстве обороны РФ снят, о причинах не сообщается.