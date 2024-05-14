Патрушев назначен помощником президента РФ

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
Также на должность помощника президента был назначен Алексей Дюмин, который ранее возглавлял Тульскую область.
Кроме того, в числе помощников президента были назначены Андрей Фурсенко, который ранее занимал пост министра образования, и Владимир Мединский, бывший глава Минкультуры.
Между тем, в Новосибирске новый мэр продолжает формировать свою команду. В рядах администрации произошло несколько кадровых перестановок. Так, вице-мэр Анна Терешкова анонсировала свое увольнение. До этого стало известно об отставке другого вице-мэра — Геннадия Захарова. Официальная причина — выход на пенсию.
Впрочем, Максим Кудрявцев сразу после вступления в должность обозначил: он будет менять кадровый состав администрации.
Экс-мэр Анатолий Локоть всё еще находится в поисках работы, пытаясь найти занятие себе по душе.