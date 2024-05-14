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Патрушев назначен помощником президента РФ

Патрушев назначен помощником президента РФ

14 мая 2024, 08:49
Фото: kremlin.ru
Николай Патрушев, который ранее занимал пост директора ФСБ и секретаря Совета безопасности РФ, был назначен помощником президента Российской Федерации.

Также на должность помощника президента был назначен Алексей Дюмин, который ранее возглавлял Тульскую область.

Кроме того, в числе помощников президента были назначены Андрей Фурсенко, который ранее занимал пост министра образования, и Владимир Мединский, бывший глава Минкультуры.

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Между тем, в Новосибирске новый мэр продолжает формировать свою команду. В рядах администрации произошло несколько кадровых перестановок. Так, вице-мэр Анна Терешкова анонсировала свое увольнение. До этого стало известно об отставке другого вице-мэра — Геннадия Захарова. Официальная причина — выход на пенсию.

Впрочем, Максим Кудрявцев сразу после вступления в должность обозначил: он будет менять кадровый состав администрации.

Экс-мэр Анатолий Локоть всё еще находится в поисках работы, пытаясь найти занятие себе по душе.

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