Патрушев назначен помощником президента РФ

Между тем, в Новосибирске новый мэр продолжает формировать свою команду. В рядах администрации произошло несколько кадровых перестановок. Так, вице-мэр Анна Терешкова анонсировала свое увольнение. До этого стало известно об отставке другого вице-мэра — Геннадия Захарова. Официальная причина — выход на пенсию.