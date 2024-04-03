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Анна Кикина

Путин присвоил звание Героя России космонавту Анне Кикиной

3 апреля 2024, 09:33
Фото: Антон Засимов / 1MI, gctc.ru
Анна Кикина

Путин присвоил звание Героя России космонавту из Новосибирска Анне Кикиной

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации 3 апреля. Тем же документом Кикиной присвоено почетное звание летчик-космонавт РФ.

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Анне Кикиной. Указ опубликован на официальном портале правовой информации 3 апреля.

«За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание героя Российской Федерации Кикиной Анне», — сказано в документе.

Тем же указом Кикиной присвоено почетное звание летчик-космонавт РФ.

Ранее Анна Кикина заявила, что не хочет, чтобы в отношении нее употребляли феминитив «космонавтка». Она предпочитает, чтобы ее называли космонавтом.

Анна Кикина родилась 27 августа 1984 года в Новосибирске. Спортом девушка занималась с детства, а вот в космос, по ее признанию, попала случайно. Сейчас Анна — единственная женщина в российском отряде космонавтов.

Зачислена в отряд космонавтов Роскосмоса в октябре 2012 года. 5 октября 2022 года совершила свой первый космический полет вместе с астронавтами НАСА.

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