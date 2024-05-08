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Участвовавший в воздушных боях ВОВ истребитель И-16 пролетел над Новосибирском

Участвовавший в воздушных боях ВОВ истребитель И-16 пролетел над Новосибирском

8 мая 2024, 12:08
Фото: СибНИА имени Чаплыгина
В Новосибирске восстановили боевой истребитель И-16, обнаруженный в Карелии, машина примет участие в акции «Бессмертный авиаполк», следует из сообщения пресс-службы Сибирского НИИ авиации.

Пробный полет над Новосибирском совершил истребитель И-16, в свое время принимавший участие в сражениях Великой Отечественной войны. Легендарная боевая машина была восстановлена специалистами Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина к 89-й годовщине Дня победы.

Части истребителя были найдены еще в 1992 году в Карелии, недалеко от города Костомукша. Судя по всему, летчик был вынужден совершить аварийную посадку в первое лето. К сожалению, имя летчика и номер самолета установить не получилось.

Но по центральной части крыльев истребителя удалось понять, что эта деталь была изготовлена в Новосибирске на Чкаловском заводе. Остатки окраски свидетельствовали о том, что боевая машина относилась к морской авиации ВВС РККА.

В восстановлении истребителя участвовали специалисты Чкаловского завода и фирмы «Авиареставрация». Историческую машину собрали и испытали в СибНИА имени Чаплыгина. Пробный полет совершил руководитель СибНИА, летчик-испытатель Владимир Барсук.

По словам Бориса Осятинского, главы Фонда «Крылатая память Победы», в нынешнем году восстановленный в Новосибирске истребитель станет единственным в России боевым историческим самолетом, который взлетит в небо во время проведения акции «Бессмертный авиаполк».

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#Юрий Фомиченко
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