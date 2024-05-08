Участвовавший в воздушных боях ВОВ истребитель И-16 пролетел над Новосибирском

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Пробный полет над Новосибирском совершил истребитель И-16, в свое время принимавший участие в сражениях Великой Отечественной войны. Легендарная боевая машина была восстановлена специалистами Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина к 89-й годовщине Дня победы.
Части истребителя были найдены еще в 1992 году в Карелии, недалеко от города Костомукша. Судя по всему, летчик был вынужден совершить аварийную посадку в первое лето. К сожалению, имя летчика и номер самолета установить не получилось.
Но по центральной части крыльев истребителя удалось понять, что эта деталь была изготовлена в Новосибирске на Чкаловском заводе. Остатки окраски свидетельствовали о том, что боевая машина относилась к морской авиации ВВС РККА.
В восстановлении истребителя участвовали специалисты Чкаловского завода и фирмы «Авиареставрация». Историческую машину собрали и испытали в СибНИА имени Чаплыгина. Пробный полет совершил руководитель СибНИА, летчик-испытатель Владимир Барсук.
По словам Бориса Осятинского, главы Фонда «Крылатая память Победы», в нынешнем году восстановленный в Новосибирске истребитель станет единственным в России боевым историческим самолетом, который взлетит в небо во время проведения акции «Бессмертный авиаполк».