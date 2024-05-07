Дополнительный транспорт будет развозить новосибирцев вечером 9 мая

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Для проживающих в отдаленных микрорайонах новосибирцев организуют площадки возле транспортных узлов. Общественный транспорт будет находиться на ниже перечисленных остановках:
— «Речной вокзал» в 21.00;
— Метро «Октябрьская» в 22.45;
— Площадь Калинина в 22.40;
— Вокзал «Новосибирск–Главный» в 22.40;
— Метро «Площадь Маркса» в 22.30;
— «Магазин „Кристалл“» в 22.30;
— Метро «Студенческая» в 22.30;
— «Ул. Мостовая» в 22.20;
— «Улица Восход» в 22.20;
— «Улица Зыряновская» в 22.20;
— «Магазин „Золотая Нива“» в 22.40.
Помимо этого, запустят дополнительные единицы на трамвайных маршрутах №13 и маршрутном такси № 90.