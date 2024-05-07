Дополнительный транспорт будет развозить новосибирцев вечером 9 мая

— «Речной вокзал» в 21.00;

— Метро «Октябрьская» в 22.45;

— Площадь Калинина в 22.40;

— Вокзал «Новосибирск–Главный» в 22.40;

— Метро «Площадь Маркса» в 22.30;

— «Магазин „Кристалл“» в 22.30;

— Метро «Студенческая» в 22.30;

— «Ул. Мостовая» в 22.20;

— «Улица Восход» в 22.20;

— «Улица Зыряновская» в 22.20;

— «Магазин „Золотая Нива“» в 22.40.