Троллейбус с автономным ходом из новой партии доставлен в Новосибирск

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Троллейбус с возможностью автономного хода из очередной партии поступил в Новосибирск. Как написал в своем телеграм-канале градоначальник Новосибирска Максим Кудрявцев, совсем скоро в столицу Сибири доставят еще две машины.
Необычный пока вид транспорта способен определенную часть пути преодолевать на энергии мощных аккумуляторов, то есть наличие контактной сети в данном случае непринципиально. Новосибирцы уже оценили удобство, комфорт и экологичность новых троллейбусов.
Кудрявцев написал, что новая партия троллейбусов состоит из 49 единиц. Новосибирск получит их по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Известно, что уже до наступления нового года количество троллейбусов с автономным ходом на новосибирских маршрутах достигнет 258 штук.