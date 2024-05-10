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Троллейбус с автономным ходом из новой партии доставлен в Новосибирск

Троллейбус с автономным ходом из новой партии доставлен в Новосибирск

10 мая 2024, 07:00
Фото: телеграм-канал Максима Кудрявцева
В Новосибирск поступила первая машина из новой партии троллейбусов с автономным ходом, следует из сообщения мэра города Максима Кудрявцева.

Троллейбус с возможностью автономного хода из очередной партии поступил в Новосибирск. Как написал в своем телеграм-канале градоначальник Новосибирска Максим Кудрявцев, совсем скоро в столицу Сибири доставят еще две машины.

Необычный пока вид транспорта способен определенную часть пути преодолевать на энергии мощных аккумуляторов, то есть наличие контактной сети в данном случае непринципиально. Новосибирцы уже оценили удобство, комфорт и экологичность новых троллейбусов.

Кудрявцев написал, что новая партия троллейбусов состоит из 49 единиц. Новосибирск получит их по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Известно, что уже до наступления нового года количество троллейбусов с автономным ходом на новосибирских маршрутах достигнет 258 штук.

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#Юрий Фомиченко#Транспорт#Экология#Новосибирск
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