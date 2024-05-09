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Дрон для доставки еды создала школьница из Новосибирска

Дрон для доставки еды создала школьница из Новосибирска

9 мая 2024, 09:13
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Ученица десятого класса гимназии №2 Новосибирска Виктория Левишко создала модель дрона для доставки еды, сообщила пресс-служба Университета МИСИС.

Тематическая смена «Школа инженерных решений» завершилась в лагере «Артек». Всего в ее работе приняли участие 25 школьников из 15 регионов России. Подростков отбирают по принципу одаренности в технических и естественных науках. Учащиеся моделировали прототипы, делали расчеты и тестировали их.

Результатом работы Виктории Левишко стала модель дрона для доставки еды.

Управление беспилотниками: Появится ли новый предмет в новосибирских школах?
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Ранее Atas.info сообщал, что с 1 сентября в российских школах появятся секции, в которых учащихся будут обучать управлению дронами. Мы узнали, присоединится ли к программе Новосибирская область.

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#Алёна Рогонова#Наука#Новосибирск#Ученые#Дрон#Школьница#Доставка
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