Байкер-хирург из больницы Бердска погиб в Томской области

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
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Updated Сегодня, 07:30
Онколог-маммолог центральной городской больницы Бердска Игорь Зубков разбился на мотоцикле под Томском в пятницу, 10 мая. Медику было 48 лет.
Трагедия случилась около 19 часов на 12 километре автотрассы Томск-Колпашево. Во время обгона байкер-хирург на мотоцикле Honda врезался в совершающий поворот встречный автомобиль Renault, сообщили в пресс-службе управления полиции по Томской области.
Известно, что за рулем японского автомобиля находился ровесник погибшего байкера, 48-летний мужчина, он не пострадал. Сейчас сотрудники местной Госавтоинспекции заняты установлением обстоятельств этой аварии.
О времени и месте похорон погибшего бердского врача пока не сообщается.