Байкер-хирург из больницы Бердска погиб в Томской области

Трагедия случилась около 19 часов на 12 километре автотрассы Томск-Колпашево. Во время обгона байкер-хирург на мотоцикле Honda врезался в совершающий поворот встречный автомобиль Renault, сообщили в пресс-службе управления полиции по Томской области.