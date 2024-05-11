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Байкер-хирург из больницы Бердска погиб в Томской области

Байкер-хирург из больницы Бердска погиб в Томской области

11 мая 2024, 07:28
Фото: управление полиции по Томской области
Хирург-маммолог Бердской центральной городской больницы Игорь Зубков погиб в ДТП, его мотоцикл врезался в легковой автомобиль Renault, следует из сообщения управления полиции по Томской области.

Онколог-маммолог центральной городской больницы Бердска Игорь Зубков разбился на мотоцикле под Томском в пятницу, 10 мая. Медику было 48 лет.

Трагедия случилась около 19 часов на 12 километре автотрассы Томск-Колпашево. Во время обгона байкер-хирург на мотоцикле Honda врезался в совершающий поворот встречный автомобиль Renault, сообщили в пресс-службе управления полиции по Томской области.

Известно, что за рулем японского автомобиля находился ровесник погибшего байкера, 48-летний мужчина, он не пострадал. Сейчас сотрудники местной Госавтоинспекции заняты установлением обстоятельств этой аварии.

О времени и месте похорон погибшего бердского врача пока не сообщается.

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bcgb.mznso.ru
Фото: bcgb.mznso.ru
#Юрий Фомиченко#Происшествия#ДТП#Бердск#Мотоцикл#Онкология
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