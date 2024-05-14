Уникальные домики из банок делает художница из Новосибирска

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Технически сам процесс звучит просто. На стеклянную основу с грунтовкой мастерица крепит декор из глины и наносит краски. Но в результате получаются маленькие шедевры.
Сибирячка вспоминает, что первые опыты по созданию поделок были у нее еще в 1990-х годах. Тогда выбор игрушек был не особо большим, а детей хотелось порадовать. Наталья стала лепить из теста мышек, пишет «ЧС ИНФО».
Созданные Натальей домики — не просто сувениры. Их можно использовать в качестве посуды, шкатулки, светильника. Мастер выбирает небольшие баночки, самая объемная была полкилограммовая.
Помимо создания домиков, Наталья Можаева создавала иллюстрации к сказкам, рисовала миниатюрные картины.