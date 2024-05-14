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Published Сегодня, 09:59

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Updated Сегодня, 10:01

Уникальные домики из банок делает художница из Новосибирска

Уникальные домики из банок делает художница из Новосибирска

14 мая 2024, 09:59
Фото: Наталья Можаева / vk.com/gamayunm
Жительница Новосибирска Наталья Можаева делает необычные домики из обыкновенных банок, об этом она рассказала сама.

Технически сам процесс звучит просто. На стеклянную основу с грунтовкой мастерица крепит декор из глины и наносит краски. Но в результате получаются маленькие шедевры.

Сибирячка вспоминает, что первые опыты по созданию поделок были у нее еще в 1990-х годах. Тогда выбор игрушек был не особо большим, а детей хотелось порадовать. Наталья стала лепить из теста мышек, пишет «ЧС ИНФО».

Фото: Наталья Можаева / vk.com/gamayunm

Созданные Натальей домики — не просто сувениры. Их можно использовать в качестве посуды, шкатулки, светильника. Мастер выбирает небольшие баночки, самая объемная была полкилограммовая.

Елочные игрушки делают из более легкой зефирной глиныЕлочные игрушки делают из более легкой зефирной глины
Елочные игрушки делают из более легкой зефирной глины
Фото: Наталья Можаева / vk.com/gamayunm

Помимо создания домиков, Наталья Можаева создавала иллюстрации к сказкам, рисовала миниатюрные картины.

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