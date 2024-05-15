17 лет колонии запросило гособвинение для новосибирского физика Маслова

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Физика из Новосибирска, бывшего сотрудника института теоретической и прикладной механики им. Христановича СО РАН обвиняют в госизмене. Гособвинение запросило у суда 17 лет колонии строгого режима. Об этом сообщила адвокат ученого Ольга Динзе.
«Гособвинение просит также назначить дополнительное наказание — один год ограничения свободы и штраф в 500 тысяч рублей», — сообщили защитница.
Напомним, Анатолия Маслова арестовали летом 2022 года по обвинению в госизмене. Сразу после этого прямо из зала суда его доставили в московское СИЗО «Лефортово», а позже перевезли в Санкт-Петербург, где он сейчас находится.
Детали уголовного дела неизвестны, так как они носят гриф «совершенно секретно».
Физик Анатолий Маслов ранее был в должности главного научного сотрдника Института теоретической и прикладной механики им. Христановича Сибирского отделения Российской академии наук. В профессиональной деятельности он делал исследования в области аэрогазодинамики. Кроме того, Маслов давал лекции в Новосибирском государственном университете и Новосибирском государственном техническом университете. За жизни он получил несколько наград: первую премию им. академика Петрова, а также первую премию и золотую медаль им. Жукова.
Сейчас ученому 76 лет.
Отметим, что ранее Анатолий Маслов, находясь в СИЗО, перенес сердечный приступ. В каком состоянии он находится сейчас — неизвестно.