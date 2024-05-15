17 лет колонии запросило гособвинение для новосибирского физика Маслова

Физик Анатолий Маслов ранее был в должности главного научного сотрдника Института теоретической и прикладной механики им. Христановича Сибирского отделения Российской академии наук. В профессиональной деятельности он делал исследования в области аэрогазодинамики. Кроме того, Маслов давал лекции в Новосибирском государственном университете и Новосибирском государственном техническом университете. За жизни он получил несколько наград: первую премию им. академика Петрова, а также первую премию и золотую медаль им. Жукова.