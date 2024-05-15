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Ученого обвиняют в госизмене

17 лет колонии запросило гособвинение для новосибирского физика Маслова

15 мая 2024, 13:23
Фото: Институт теоретической и прикладной механики
Ученого обвиняют в госизмене
Ученому из Новосибирска Анатолию Маслову может гроизть до 17 лет лишения свободы. Такой срок у суда запросило гособвинение.

Физика из Новосибирска, бывшего сотрудника института теоретической и прикладной механики им. Христановича СО РАН обвиняют в госизмене. Гособвинение запросило у суда 17 лет колонии строгого режима. Об этом сообщила адвокат ученого Ольга Динзе.

«Гособвинение просит также назначить дополнительное наказание — один год ограничения свободы и штраф в 500 тысяч рублей», — сообщили защитница.

Напомним, Анатолия Маслова арестовали летом 2022 года по обвинению в госизмене. Сразу после этого прямо из зала суда его доставили в московское СИЗО «Лефортово», а позже перевезли в Санкт-Петербург, где он сейчас находится.

Детали уголовного дела неизвестны, так как они носят гриф «совершенно секретно».

Физик Анатолий Маслов ранее был в должности главного научного сотрдника Института теоретической и прикладной механики им. Христановича Сибирского отделения Российской академии наук. В профессиональной деятельности он делал исследования в области аэрогазодинамики. Кроме того, Маслов давал лекции в Новосибирском государственном университете и Новосибирском государственном техническом университете. За жизни он получил несколько наград: первую премию им. академика Петрова, а также первую премию и золотую медаль им. Жукова.

Сейчас ученому 76 лет.

Отметим, что ранее Анатолий Маслов, находясь в СИЗО, перенес сердечный приступ. В каком состоянии он находится сейчас — неизвестно.

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