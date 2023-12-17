Дочь ученых из Новосибирска стала успешной актрисой в Голливуде

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Родители Софьи переехали в США из Новосибирска в 90-х годах. Дочь родилась в Миннеаполисе и с детства проявляла интерес к актерскому искусству. Она получила образование в школе моделей «Барбизон» и Колумбийском университете, а также владеет английским и русским языками.
Софья рано начала свою карьеру в модельном бизнесе, а затем переключилась на актерскую деятельность. Она снялась в таких фильмах, как «Агентство», «Медиум», «Закон и порядок», «Супергерл» и «Люцифер».
Наибольшую популярность актрисе принесла ее роль в известном телесериале «В поисках Аляски». На данный момент Софья может гордиться 30 успешными проектами.
Среди ее последних работ — фильмы «13 минут» и «Драма в деталях» с участием Джареда Лето и Рами Малека.