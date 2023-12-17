Дочь ученых из Новосибирска стала успешной актрисой в Голливуде

Родители Софьи переехали в США из Новосибирска в 90-х годах. Дочь родилась в Миннеаполисе и с детства проявляла интерес к актерскому искусству. Она получила образование в школе моделей «Барбизон» и Колумбийском университете, а также владеет английским и русским языками.