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Девушка сыграла в известном сериале

Дочь ученых из Новосибирска стала успешной актрисой в Голливуде

17 декабря 2023, 09:15
Фото: Сериал «В поисках Аляски»
Девушка сыграла в известном сериале
Софья Васильева, дочь ученых из Новосибирска, достигла больших высот в кинематографе и сейчас является одной из самых известных голливудских актрис.

Родители Софьи переехали в США из Новосибирска в 90-х годах. Дочь родилась в Миннеаполисе и с детства проявляла интерес к актерскому искусству. Она получила образование в школе моделей «Барбизон» и Колумбийском университете, а также владеет английским и русским языками.

Софья рано начала свою карьеру в модельном бизнесе, а затем переключилась на актерскую деятельность. Она снялась в таких фильмах, как «Агентство», «Медиум», «Закон и порядок», «Супергерл» и «Люцифер».

Наибольшую популярность актрисе принесла ее роль в известном телесериале «В поисках Аляски». На данный момент Софья может гордиться 30 успешными проектами.

Среди ее последних работ — фильмы «13 минут» и «Драма в деталях» с участием Джареда Лето и Рами Малека.

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