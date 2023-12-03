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Updated Сегодня, 04:09

Актер вырос в Новосибирске

Актер из Новосибирска Никита Кологривый вновь появится в сериале «Оффлайн»

3 декабря 2023, 04:06
Фото: Кадр из сериала "Слово пацана"
Актер вырос в Новосибирске
В сериале «Оффлайн» снова появится актер из Новосибирска, Никита Кологривый, который стал популярным благодаря своим ролям в известных фильмах.

В новом сезоне популярного сериала «Оффлайн» зрители вновь увидят актера из Новосибирска, Никиту Кологривого. Это история о пользователях даркнета, которые столкнулись с загадочным анонимом. Создателей приложения, Сашу Белова и Антона Короткова, которые живут двойной жизнью, сыграли Никита Ефремов и Никита Кологривый.

Никита Кологривый — молодой и талантливый актер. Он стал известен благодаря фильмам «По щучьему велению», «Слово пацана», «Жизнь по вызову», «Черная весна», «Два холма»

Интересно, что Никита родился и вырос в Новосибирске. Изначально он хотел стать спортсменом и даже занимался боксом, но потом решил изменить свое решение. Сначала он поступил в Новосибирский театральный институт, однако был отчислен. Затем Никита поступил в ГИТИС, где продолжил свое образование и развивал свои актерские навыки.

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#Общество#Новосибирск#Актеры#Эмилия Губарева
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