Актер из Новосибирска Никита Кологривый вновь появится в сериале «Оффлайн»

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
В новом сезоне популярного сериала «Оффлайн» зрители вновь увидят актера из Новосибирска, Никиту Кологривого. Это история о пользователях даркнета, которые столкнулись с загадочным анонимом. Создателей приложения, Сашу Белова и Антона Короткова, которые живут двойной жизнью, сыграли Никита Ефремов и Никита Кологривый.
Никита Кологривый — молодой и талантливый актер. Он стал известен благодаря фильмам «По щучьему велению», «Слово пацана», «Жизнь по вызову», «Черная весна», «Два холма»
Интересно, что Никита родился и вырос в Новосибирске. Изначально он хотел стать спортсменом и даже занимался боксом, но потом решил изменить свое решение. Сначала он поступил в Новосибирский театральный институт, однако был отчислен. Затем Никита поступил в ГИТИС, где продолжил свое образование и развивал свои актерские навыки.