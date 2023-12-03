Актер из Новосибирска Никита Кологривый вновь появится в сериале «Оффлайн»

Интересно, что Никита родился и вырос в Новосибирске. Изначально он хотел стать спортсменом и даже занимался боксом, но потом решил изменить свое решение. Сначала он поступил в Новосибирский театральный институт, однако был отчислен. Затем Никита поступил в ГИТИС, где продолжил свое образование и развивал свои актерские навыки.