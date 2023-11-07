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Сибирячка снимается в сериалах

Модель из Новосибирска и участницу Miss Maxim «убили» на съемках сериала

7 ноября 2023, 03:02
Фото: Анастасия Воеводина/ВКонтакте
Сибирячка снимается в сериалах

Модель из Новосибирска Анастасия Воеводина снимается в российских сериалах

Модель из Новосибирска Анастасия Воеводина, которая заняла место в топ-100 самых привлекательных женщин страны, была замечена в трех популярных сериалах. Она переехала в Москву и теперь активно снимается у лучших режиссеров. За ее плечами уже более 15 ролей второго плана.

Жители Новосибирска заметили землячку, участницу конкурса Miss Maxim, в известном сериале о проститутках под названием «Жизнь по вызову-2». История повествует о тяжелых буднях российских эскортниц. Главную роль исполнил Павел Прилучный, а Никита Кологривый, также из Новосибирска, сыграл его коллегу и конкурента в сериале. Во второй части этой кинокартины была замечена Анастасия Воеводина.

Год назад Анастасия переехала из Новосибирска в Москву и за это время успела сняться в 15 различных телепроектах. На данный момент показаны только три из них. В сериале о проститутках она сыграла роль девушки из казино.

Самой забавной ролью для Анастасии стала роль трупа в сериале «Загадки Евклида». Сибирячка играла убитую Наталью, которую убили в первой серии, пишет VN ru. Героям предстояло выяснить, кто и зачем это сделал.

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