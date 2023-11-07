Модель из Новосибирска и участницу Miss Maxim «убили» на съемках сериала

Posted Сегодня, 03:02
Published Сегодня, 03:02
Modified Сегодня, 03:04
Updated Сегодня, 03:04
Жители Новосибирска заметили землячку, участницу конкурса Miss Maxim, в известном сериале о проститутках под названием «Жизнь по вызову-2». История повествует о тяжелых буднях российских эскортниц. Главную роль исполнил Павел Прилучный, а Никита Кологривый, также из Новосибирска, сыграл его коллегу и конкурента в сериале. Во второй части этой кинокартины была замечена Анастасия Воеводина.
Год назад Анастасия переехала из Новосибирска в Москву и за это время успела сняться в 15 различных телепроектах. На данный момент показаны только три из них. В сериале о проститутках она сыграла роль девушки из казино.
Самой забавной ролью для Анастасии стала роль трупа в сериале «Загадки Евклида». Сибирячка играла убитую Наталью, которую убили в первой серии, пишет VN ru. Героям предстояло выяснить, кто и зачем это сделал.