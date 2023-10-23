Актер из Новосибирска сыграл главную роль в сериале на ТНТ

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Действие сериала происходит на планете Земля, которая пережила разные катаклизмы, идет 2140 год. В первом сезоне Рада Еленовна, жительница женского полностью экологичного города отправилась с другими женщинами в мрачное место, где живут оставшиеся в живых мужчины и там познакомилась с парнем Герой. Окружение обоих было против этих отношений, но молодые люди пошли всем наперекор и остались вместе.
В новом сезоне они строят отношения, но сталкиваются с абсолютно разным мировоззрением друг друга. В то же время нарастают проблемы в экогороде, Елена Зоевна, мэр экогорода пытается переселить приматов подальше от развитой цивилизации, и это вызывает множество проблем.
В главной роли снялся Никита Кологривый, также в сериале снимаются Пелагея Невзорова, Владимир Епифанцев, Светлана Камынина, Филипп Бледный, Евгения Дмитриева, Ольга Веникова и певица Лина Ли. Новую героиню сыграла Кристина Кучеренко.
Никита Кологривый родился в Новосибирске в 1994 году, планировал поступить на тренера в педагогический, но поступил в Новосибирский театральный институт. Проучившись 2 года, он отправился в Москву и поступил в ГИТИС, который окончил в 2018 году с красным дипломом.
Сериал «Два холма» Никита считает иронией над проблемами, глупостью и жестокостью: »
«Во втором сезоне отношения между персонажами будут претерпевать метаморфозы, усложняться, становиться более взрослыми и осмысленными. Теперь мы рассуждаем, как же действительно живется там — после первого впечатления от мира».
Первый сезон вышел в онлайн-кинотеатре START в апреле прошлого года и стал предметом дискуссий для зрителей и
Премьера сериала «Два холма» состоялась в онлайн и вызвала дискуссии зрителей и кинокритиков. Среди всех проектов платформы в 2022 году у комедии были лучшие показатели по просмотрам, летом сериал показали на ТНТ, благодаря чему телеканал выше в лидеры по стране в аудитории от 14 до 44 лет. Сериал получил премию АПКиТ в марте 2023 года как лучший многосерийный онлайн-проект. Сегодня на ТНТ стартует второй сезон сериала.
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