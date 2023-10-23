Актер из Новосибирска сыграл главную роль в сериале на ТНТ

Премьера сериала «Два холма» состоялась в онлайн и вызвала дискуссии зрителей и кинокритиков. Среди всех проектов платформы в 2022 году у комедии были лучшие показатели по просмотрам, летом сериал показали на ТНТ, благодаря чему телеканал выше в лидеры по стране в аудитории от 14 до 44 лет. Сериал получил премию АПКиТ в марте 2023 года как лучший многосерийный онлайн-проект. Сегодня на ТНТ стартует второй сезон сериала.