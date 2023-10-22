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Published Сегодня, 04:29

Modified Сегодня, 04:32

Updated Сегодня, 04:32

В ближайшие дни возможно кратковременное установление снежного покрова

Со снегопада начнется рабочая неделя в Новосибирской области

22 октября 2023, 04:29
Фото: 1MI
В ближайшие дни возможно кратковременное установление снежного покрова

Снег и холод надвигаются на Новосибирск

В третью декаду октября синоптики прогнозируют выпадение снега и дальнейшее похолодание

По прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, в понедельник, 22 октября, в Новосибирской области в ряде районов столбик термометра может опуститься до отметки 4 градуса ниже ноля, пройдет мокрый снег. Днем температура составит от 3 до 8 градусов тепла.

Во вторник, 23 октября, в регионе похолодает: ночная температура ожидается в интервале от 2 до 7 градусов мороза, днем столбик термометра будет колебаться в интервале от 0 до +5 градусов. Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега

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#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Прогноз#Снег#Похолодание
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