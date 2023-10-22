Со снегопада начнется рабочая неделя в Новосибирской области

Во вторник, 23 октября, в регионе похолодает: ночная температура ожидается в интервале от 2 до 7 градусов мороза, днем столбик термометра будет колебаться в интервале от 0 до +5 градусов. Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега