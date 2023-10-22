Со снегопада начнется рабочая неделя в Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
По прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, в понедельник, 22 октября, в Новосибирской области в ряде районов столбик термометра может опуститься до отметки 4 градуса ниже ноля, пройдет мокрый снег. Днем температура составит от 3 до 8 градусов тепла.
Во вторник, 23 октября, в регионе похолодает: ночная температура ожидается в интервале от 2 до 7 градусов мороза, днем столбик термометра будет колебаться в интервале от 0 до +5 градусов. Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега