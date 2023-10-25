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Posted 25 октября, 09:11

Published 25 октября, 09:11

Modified 25 октября, 09:13

Updated 25 октября, 09:13

Актер из Новосибирска Кологривый рассказал, где берет вдохновение для ролей

Актер из Новосибирска Кологривый признался, что берет вдохновение из 90-х

25 октября 2023, 09:11
Фото: Пресс-служба ТНТ

Актер из Новосибирска Кологривый рассказал, где берет вдохновение для ролей

Актер Никита Кологривый рассказал, что для создания криминальных персонажей он черпает вдохновение из своего родного города Новосибирска.

Новосибирский актер Никита Кологривый поделился тем, что для создания криминальных персонажей он черпает вдохновение из своего родного города, где вырос в 90-х годах.

Он отметил, что в то время Новосибирск был насыщен законами и правилами, которые оставили на него сильное впечатление. Кологривый считает, что 90-е были очень разнообразными и каждый город имел свою особую атмосферу.

Он считает этот период интересным и насыщенным событиями и интересными личностями. Актер также отметил, что и по сей день к фильмам, снятых о тех временах, не утихает интерес, ведь это позволяет переосмыслить прошлое, пишет «АиФ».

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#Общество#Новосибирск#Фильмы#Эмилия Губарева#Актер
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