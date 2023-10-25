Актер из Новосибирска Кологривый признался, что берет вдохновение из 90-х

Posted 25 октября, 09:11
Published 25 октября, 09:11
Modified 25 октября, 09:13
Updated 25 октября, 09:13
Новосибирский актер Никита Кологривый поделился тем, что для создания криминальных персонажей он черпает вдохновение из своего родного города, где вырос в 90-х годах.
Он отметил, что в то время Новосибирск был насыщен законами и правилами, которые оставили на него сильное впечатление. Кологривый считает, что 90-е были очень разнообразными и каждый город имел свою особую атмосферу.
Он считает этот период интересным и насыщенным событиями и интересными личностями. Актер также отметил, что и по сей день к фильмам, снятых о тех временах, не утихает интерес, ведь это позволяет переосмыслить прошлое, пишет «АиФ».