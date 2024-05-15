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Пьяный тувинский автостопщик угнал УАЗ в Новосибирской области

Пьяный тувинский автостопщик угнал УАЗ в Новосибирской области

15 мая 2024, 09:16
Фото: 1MI
В Чулыме Новосибирской области пьяный житель Тувы задержан за рулём чужого УАЗ 22069, следует из сообщения регионального управления МВД.

В Новосибирской области пьяный автостопщик из Тувы решил сесть за руль чужой машины, но был пойман полицейскими. Инцидент произошел 13 мая в Чулыме.

В полицию обратился владелец автомобиля УАЗ 22069 сообщивший, что не обнаружил машины, оставленной на улице. Ориентировка была передана всем находившимся на дежурстве полицейским.

Через некоторое время с поста ДПС на трассе «Иртыш» поступило сообщение, что похожий автомобиль остановлен. За рулем УАЗа оказался нетрезвый 38-летний мужчина.

Во время опроса он рассказал, что приехал автостопом из Тувы, а увидев на улице УАЗ с ключами в замке зажигания, решил продолжить путь уже на нем. При этом прав на управление машиной у мужчины не было, а ранее его судили за побои, грабеж и кражу.

Проходить тест на алкоголь автостопщик отказался, поэтому его приговорили к административному аресту на 12 суток. Кроме того против мужчины возбудили уголовное дело по статье, подразумевающей ответственность за завладение машиной без цели хищения.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирская область#Полиция#Чулым#Пьяный автостопщик#Тува#УАЗ 22069
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