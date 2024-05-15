Пьяный тувинский автостопщик угнал УАЗ в Новосибирской области

Во время опроса он рассказал, что приехал автостопом из Тувы, а увидев на улице УАЗ с ключами в замке зажигания, решил продолжить путь уже на нем. При этом прав на управление машиной у мужчины не было, а ранее его судили за побои, грабеж и кражу.