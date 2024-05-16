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Рабочие переходят на круглосуточный ремонт Димитровского моста в Новосибирске

Рабочие переходят на круглосуточный ремонт Димитровского моста в Новосибирске

16 мая 2024, 05:24
Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска
Специалисты завершили подготовительный этап и перешли к основному, рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

С 16 мая подрядчик — ООО «СК Дороги Сибири» — будет работать круглосуточно, в две смены. Темпы работ будут наращивать.

«В ближайшее время подрядчики перейдут на круглосуточный режим работы. Особое внимание в этом году мы уделяем Октябрьскому и Димитровскому мостам, они ремонтируются одновременно», — заявил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Градоначальник обратился к новосибирцам с просьбой проявить понимание: откладывать ремонт этих путепроводов дальше было невозможно. Оба моста пришли в предаварийное состояние.

В ходе подготовительного этапа на Димитровском мосту сняли изношенные слои асфальта на площади почти 8 тысяч кв. метров, уложили новое покрытие. Установили ограждения. Для транспорта доступно шесть полос, по три в каждом направлении.

Директор МКУ «Гормост» Иосиф Кодалаев сообщил, что сейчас демонтируют все слои покрытия, до плиты пролетного строения. Эту технологию будут применять на всех шести полосах поочередно.

«В этом году наша задача — восстановить покрытие на правый берег. В следующем году переходим на противоположное направление», — рассказал директор МКУ «Гормост» Иосиф Кодалаев.

Димитровский мост был построен и сдан в эксплуатацию в 1978 году. Единственный раз мост ремонтировали в 2001 году.

Из-за применения новых технологий срок эксплуатации Димитровского моста будет дольше, чем предыдущий. Систему гидроизоляции заменят на трехслойную акриловую напыляемую гидроизоляцию. Срок эксплуатации — до 50 лет.

Завершить ремонт Димитровского моста планируют до сентября 2025 года.

Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска
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#Алёна Рогонова#Транспорт#Новосибирск#Ремонт#Капитальный ремонт#Димитровский мост#Максим Кудрявцев
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