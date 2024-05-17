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Поддерживающий ремонт дорог идет круглосуточно в Новосибирске

Поддерживающий ремонт дорог идет круглосуточно в Новосибирске

17 мая 2024, 10:54
Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска
На новосибирских дорогах вовсю идет поддерживающий ремонт, специалисты работают круглые сутки. Большинство дефектов устранят уже в мае, сообщили в пресс-центре мэрии.

Поддерживающий ремонт дорог, более известный как ямочный, в 2024 году пройдет на площади 300 кв. метров. Из них 40 тысяч кв. метров уже отремонтированы, рассказал начальник управления автомобильных дорог Сергей Эпов. Контракты с подрядчиками заключили на 140 млн рублей. До конца мая дорожные компания устранят большую часть дефектов.

Специалисты работают литым, холодным и горячим асфальтом, рециклером и установкой «Бецема». Упор делают на горячий асфальт. Ремонтировать им дороги начали с середины апреля.

Только за минувшие сутки в Новосибирске восстановили больше 2 тысяч кв. метров дорог, из них горячим асфальтом — 1 940 кв. метров. Это улицы Взлетная, Моторная, Титова, Зорге (объездная), Марата, Пожарского, Белой, Краузе, Тюленина, Балтийская, Фрунзе.

Ремонт проводят комплексно. Помимо улицы Взлетной, отремонтируют подъем на Планетарий и улицу Выборная — ее ремонтируют в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». Работы ведет компания «Дорстрой», всего с ней заключены пять контрактов, включая улицы Грибоедова, Сакко и Ванцетти в Октябрьском районе и улицы Кубовой в Центральном округе.

Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска

Ремонтировать Взлетную начали в мае. В ходе работ восстановят 1,5 тысячи кв. метров дорожного полотна. Гарантийный срок составляет два года.

Два дня назад с участка сняли старое покрытие, укладывают асфальтобетонное покрытие.

Работы идут круглосуточно. Как правило, ночью рабочие снимают старый асфальт, днем укладывают новый горячий асфальт. К работам привлекли 10 единиц техники и около 20 человек. Если всё пойдет, как запланировано, работы завершат в конце мая.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск
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