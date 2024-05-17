Поддерживающий ремонт дорог идет круглосуточно в Новосибирске

Поддерживающий ремонт дорог, более известный как ямочный, в 2024 году пройдет на площади 300 кв. метров. Из них 40 тысяч кв. метров уже отремонтированы, рассказал начальник управления автомобильных дорог Сергей Эпов. Контракты с подрядчиками заключили на 140 млн рублей. До конца мая дорожные компания устранят большую часть дефектов.