Поддерживающий ремонт дорог идет круглосуточно в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Поддерживающий ремонт дорог, более известный как ямочный, в 2024 году пройдет на площади 300 кв. метров. Из них 40 тысяч кв. метров уже отремонтированы, рассказал начальник управления автомобильных дорог Сергей Эпов. Контракты с подрядчиками заключили на 140 млн рублей. До конца мая дорожные компания устранят большую часть дефектов.
Специалисты работают литым, холодным и горячим асфальтом, рециклером и установкой «Бецема». Упор делают на горячий асфальт. Ремонтировать им дороги начали с середины апреля.
Только за минувшие сутки в Новосибирске восстановили больше 2 тысяч кв. метров дорог, из них горячим асфальтом — 1 940 кв. метров. Это улицы Взлетная, Моторная, Титова, Зорге (объездная), Марата, Пожарского, Белой, Краузе, Тюленина, Балтийская, Фрунзе.
Ремонт проводят комплексно. Помимо улицы Взлетной, отремонтируют подъем на Планетарий и улицу Выборная — ее ремонтируют в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». Работы ведет компания «Дорстрой», всего с ней заключены пять контрактов, включая улицы Грибоедова, Сакко и Ванцетти в Октябрьском районе и улицы Кубовой в Центральном округе.
Ремонтировать Взлетную начали в мае. В ходе работ восстановят 1,5 тысячи кв. метров дорожного полотна. Гарантийный срок составляет два года.
Два дня назад с участка сняли старое покрытие, укладывают асфальтобетонное покрытие.
Работы идут круглосуточно. Как правило, ночью рабочие снимают старый асфальт, днем укладывают новый горячий асфальт. К работам привлекли 10 единиц техники и около 20 человек. Если всё пойдет, как запланировано, работы завершат в конце мая.