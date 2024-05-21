Как много зарабатывать без высшего образования: составлен рейтинг профессий

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
Составлен рейтинг высокооплачиваемых в России профессий, не требующих получения высшего образования. Претендентам на подобные должности достаточно продемонстрировать работодателю уверенность и понимание сути своих обязанностей.
На первом месте — профессия риэлтора. В этой сфере достичь успеха могут даже вчерашние школьники. Наилучшим способом начать карьеру продавца недвижимости будет устройство на работу помощником уже опытного риэлтора. Сейчас в месяц они могут заработать до 7 миллионов рублей — все зависит от количества сделок и выбранного сегмента недвижимости.
Работа монтажником принесет вам до полумиллиона рублей ежемесячно: все зависит от того, чем заниматься: ставить окна в квартирах, или же участвовать в строительстве мостов.
Также доход около 500 тысяч может принести работа торговым представителем. Такие сотрудники требуются большому количеству работающих в стране компаний, и при хорошей мотивации вполне можно представлять на рынке сразу нескольких продавцов.
Профессия танцовщицей потребует особых артистических данных, но может принести примерно 200 тысяч рублей в месяц. Девушки-танцовщицы требуются как в ночных клубах, так и в серьезных организациях, занимающихся обучением этого вида искусства. Реже, но молодые мужчины также могут найти вакантное место в данной сфере.
На доход приблизительно такого же уровня могут претендовать сейчас водители. В стране сейчас нужны таксисты, дальнобойщики, водители тяжелой строительной техники и курьеры за рулем, сообщает newia.ru.