Как много зарабатывать без высшего образования: составлен рейтинг профессий

На первом месте — профессия риэлтора. В этой сфере достичь успеха могут даже вчерашние школьники. Наилучшим способом начать карьеру продавца недвижимости будет устройство на работу помощником уже опытного риэлтора. Сейчас в месяц они могут заработать до 7 миллионов рублей — все зависит от количества сделок и выбранного сегмента недвижимости.