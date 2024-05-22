Школьник спас садовое общество от крупного пожара в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
В момент пожара 17-летний Егор был на участке, расположенном по соседству. Юный новосибирец отреагировал решительно. Он помогал владельцам выносить из горящей бани вещи, но решающим стало то, что парень вынес из огня газовый баллон.
В результате он предотвратил угрозу взрыва, а огонь не перекинулся на соседние участки. Затем прибыли спасатели МЧС и потушили возгорание.
По словам мамы Егора, Марины, она сильно переживала за сына, но очень гордится им. Женщина говорит, что его всегда привлекала профессия пожарного.