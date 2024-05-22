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Школьник спас садовое общество от крупного пожара в Новосибирске

Школьник спас садовое общество от крупного пожара в Новосибирске

22 мая 2024, 04:27
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
Вечером 4 мая в СНТ «Радист» в Первомайском районе вспыхнул пожар, который помог потушить ученик 10 класса Егор Флягин, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В момент пожара 17-летний Егор был на участке, расположенном по соседству. Юный новосибирец отреагировал решительно. Он помогал владельцам выносить из горящей бани вещи, но решающим стало то, что парень вынес из огня газовый баллон.

В результате он предотвратил угрозу взрыва, а огонь не перекинулся на соседние участки. Затем прибыли спасатели МЧС и потушили возгорание.

По словам мамы Егора, Марины, она сильно переживала за сына, но очень гордится им. Женщина говорит, что его всегда привлекала профессия пожарного.

Школьник с собакой потушили природный пожар в Новосибирской области
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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Дети#Пожар#МЧС#Школьник
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