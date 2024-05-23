«Россети Новосибирск» нарастили темпы производственной деятельности

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Встречи проводят ежеквартально, на них оценивают промежуточные результаты реализации производственных программ и присваивают рейтинг филиалам предприятия.
В ходе совещания генеральный директор «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») Дмитрий
Шароватов обозначил промежуточные итоги по основным направлениям
деятельности предприятия:
По итогам 1 квартала 2024 года лучшие показатели продемонстрировали в «Чулымских электрических сетях». Этому филиалу удалось добиться самых высоких результатов по основным направлениям производственной деятельности, особенно в реализации
инвестпрограммы и работе с персоналом. Коллектив филиала наградили
переходящим вымпелом.
Остальные филиалы, хотя и уступили лидеру, всё равно показали достойные
результаты.
Также на собрании руководство ответило на вопросы сотрудников, всего прозвучало более 30 вопросов. Были затронуты разные темы — от реализации социальных и мотивационных программ до пополнения автопарка и обучения персонала.