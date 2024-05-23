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Мероприятие было приурочено к 91-летию со дня образования электросетей Новосибирской области

«Россети Новосибирск» нарастили темпы производственной деятельности

23 мая 2024, 08:16
Фото: АО «РЭС»
Мероприятие было приурочено к 91-летию со дня образования электросетей Новосибирской области
С 21 по 23 мая в «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») прошло производственное совещание по подведению итогов деятельности за 1 квартал 2024 года.

Встречи проводят ежеквартально, на них оценивают промежуточные результаты реализации производственных программ и присваивают рейтинг филиалам предприятия.

В ходе совещания генеральный директор «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») Дмитрий
Шароватов обозначил промежуточные итоги по основным направлениям
деятельности предприятия:

  • успешно завершен отопительный сезон 2023/24 годов;
  • полезный отпуск электроэнергии в сеть достиг 3,7 млн кВт*ч, что на 200 тысяч
    кВт*ч превышает уровень 1 кв. 2023 года и говорит об активизации
    экономики региона;
  • выполнено 997 технологических присоединений к сетям компании;
  • потери электроэнергии снизились до 11,12%. При этом большая часть — незаконное потребление на низком уровне напряжения;
  • в рамках инвестпрограммы введено объектов на 480 млн рублей;
  • на техобслуживание и ремонт сетей направлено 290 млн рублей.

Фото: АО «РЭС»

По итогам 1 квартала 2024 года лучшие показатели продемонстрировали в «Чулымских электрических сетях». Этому филиалу удалось добиться самых высоких результатов по основным направлениям производственной деятельности, особенно в реализации
инвестпрограммы и работе с персоналом. Коллектив филиала наградили
переходящим вымпелом.

Остальные филиалы, хотя и уступили лидеру, всё равно показали достойные
результаты.

Также на собрании руководство ответило на вопросы сотрудников, всего прозвучало более 30 вопросов. Были затронуты разные темы — от реализации социальных и мотивационных программ до пополнения автопарка и обучения персонала.

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