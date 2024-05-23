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Ущерб оценили в 3 млн

На 3 млн украли электричества автомоечные боссы из Новосибирска

23 мая 2024, 01:48
Фото: 1MI
Ущерб оценили в 3 млн
В Новосибирске выявлен факт незаконной кражи электроэнергии на сумму 3 млн рублей, сообщает прокуратура региона.

Инцидент зафиксирован в Заельцовском районе. Установлено, что собственники двух жилых домов заключили договоры на электроснабжение с АО «РЭС». На территории этих домовладений располагались автомойки.

В ходе проверки был выявлен факт хищения электричества. Собственники осознанно причиняли ущерб собственнику электроэнергии. Напомним, для физических лиц сумма платежа ниже, чем для юридических. Более того, подключение оказалось нелегальным.

Ущерб оценили в 3 млн рублей. Возбуждено дело по факту причинения ущерба владельцу имущества путем обмана, в крупном размере.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Уголовное дело#Прокуратура#Деньги#Электричество
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