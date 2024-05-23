На 3 млн украли электричества автомоечные боссы из Новосибирска

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Инцидент зафиксирован в Заельцовском районе. Установлено, что собственники двух жилых домов заключили договоры на электроснабжение с АО «РЭС». На территории этих домовладений располагались автомойки.
В ходе проверки был выявлен факт хищения электричества. Собственники осознанно причиняли ущерб собственнику электроэнергии. Напомним, для физических лиц сумма платежа ниже, чем для юридических. Более того, подключение оказалось нелегальным.
Ущерб оценили в 3 млн рублей. Возбуждено дело по факту причинения ущерба владельцу имущества путем обмана, в крупном размере.